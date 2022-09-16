台立商業俱樂部成立　深化夥伴關係、強化雙邊企業連結

立陶宛經濟暨創新部政務次長Karolis Zemaitis也率同立國的企業界代表出席這個盛會，並獲得我國企業的熱烈響應，有超過百位台灣企業界代表出席。
貿易局劉威廉副局長表示，台立企業界代表的熱烈參與，顯示企業界對深化台灣、立陶宛經貿夥伴關係的高度興趣，並提到立陶宛是一個深具商業活力、創新及科技潛力的國家，經濟部期盼透過台立商業俱樂部的成立，協助將相互的商業潛力轉化為雙方實質的經貿夥伴關係。
立國Zemaitis次長指出，此次訪台對台灣的友善與好客印象深刻，台灣與立陶宛擁有特別的友誼，成立大會為台立雙方業界搭建了一道橋樑，將促進台立的經貿合作與繁榮。立陶宛首任駐臺代表盧百利（Paulius Lukauskas）已上任，盼立陶宛貿易代表處在台設立後，進一步深化台立經貿連結。
會中雙方業界代表如立陶宛工業家聯盟（Lithuanian Confederation of Industrialists）、立陶宛雷射協會（Lithuanian Laser Association）、立陶宛生物科技協會（Lithuanian Biotechnology Association）、中國輸出入銀行等，也就潛在合作商機及經貿往來經驗進行分享，會場互動交流氣氛熱絡。
台立商業俱樂部，是經濟部國際貿易局透過中華民國國際經濟合作協會策劃成立，該俱樂部將聚焦於雙邊重點發展產業如雷射科技、半導體、生物科學、智慧科技及金融等領域，深化經貿聯繫並促進產業合作，為雙方企業提供建立夥伴關係的平台。
立國為促使其國內產業技術更新及轉型，並鼓勵外國投資，正積極改善商業環境，持續放鬆管制及簡化行政措施。其西臨波羅的海沿岸、連接北歐、西歐等國家，可做為我商前進歐盟之重要樞紐。根據關務署統計，2021年臺立雙方貿易總額成長23.84%，今年1至8月亦持續成長，前景可期。
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