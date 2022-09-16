帕拉育總理任期陷入爭議　泰國憲法法院月底裁決

泰國憲法法院宣布，9月30日將針對總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）的任期問題作出裁決，目前法院已暫停帕拉育的總理職務，但他仍是泰國的國防部長，總理一職則由副總理巴逸代理。帕拉育表示，會尊重裁決結果。 我是廣告 請繼續往下閱讀 路透社報導稱，原為泰國皇家陸軍總司令的帕拉育，2014年透過軍事政變推翻前總理盈拉（Yinglak Chinnawat）所領導的政府，之後成立「全國維持和平與秩序委員會」(National Council for Peace and Order, NCPO），並獲推選為總理。依泰國憲法規定，總理任期為8年，帕拉育要在今年下台，但帕拉育主張，他的任期應從2019年6月大選後計算，之前軍政府領導時期不算在內，雙方為此爭執不下，帕拉育也拒絕下台。泰國憲法法院在今年8月24日以5票贊成、4票反對，裁定暫停帕拉育的總理職務，直到作出最終判決。9月30日的判決出爐後，若裁定帕拉育的任期從2019年開始算起，他可以執政到2027年。泰國最低日薪漲至354銖 前總理塔克辛：800元才夠兩派論戰！泰國10月起調漲每日基本工資提供多項福利 泰國新推10年長期居留簽證泰國旅遊業復甦強勁 2022年國際觀光客有望破千萬