iPhone 14開賣！momo購物網1分鐘完售　網友全搶「這支」

全台瘋搶iPhone 14，根據momo購物網觀察，新機開賣前10分鐘站上就湧入大量人潮，一到8點正式開賣時間，iPhone商品點擊率飆升為平日同時段10倍之多，開賣之際全站五大熱銷榜都被iPhone 14霸榜，最受歡迎的前二熱門機型分別是iPhone 14 Pro 256G、iPhone 14 Pro Max 256G，新加入的深紫色也深受好評，容量以256G以上大規格最受歡迎。銷售第3名至第5名依序是iPhone 14 Pro 128G、iPhone 14 Pro Max 128G以及iPhone 14 128G，而iPhone 14 Plus將稍晚於10月7日才開賣。
PChome網路家庭在上周四（9/9）首度推出「iPhone 訂閱方案」，旋即引發市場高度關注與討論，首波預購訂閱活動大獲好評，開放訂閱後30分鐘內即全數額滿。觀察最受消費者青睞的機型主要以 iPhone 14 Pro Max及 iPhone 14 Pro為主，其中 iPhone 14 Pro Max 榮登最搶手機款，一舉掃下熱門訂閱前三名。進一步分析消費者輪廓，男女比例約為8：2，當中又以30到40歲上班族為最大宗、占比近4成，20歲至30歲的年輕族群次之，成功吸引偏好彈性靈活運用資金的新世代消費客群。