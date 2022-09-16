COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

iPhone 14開賣！momo購物網1分鐘完售　網友全搶「這支」

▲iPhone 14系列新機於今（16）日上午8時全台首賣，momo購物網湧現買氣，首批現貨在開賣1分鐘就完售。（圖／APPLE提供）
▲iPhone 14系列新機於今（16）日上午8時全台首賣，momo購物網湧現買氣，首批現貨在開賣1分鐘就完售。（圖／APPLE提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-09-16 10:26:16

蘋果新機iPhone 14系列今（16）日正式登台開賣，momo購物網今早8時同步在官網開賣，1分鐘便傳出捷報，熱門機種首批現貨秒殺完售，相較去年iPhone 13買氣平平，iPhone 14今天一開賣就「霸榜」全站五大熱銷榜，其中以高階機種iPhone 14 Pro系列最搶手，新色深紫色更是果粉換機首要鎖定，momo購物網透露，在8點全台正式開賣後，最早已在9點多將新機送到預購的消費者手上。

我是廣告 請繼續往下閱讀
全台瘋搶iPhone 14，根據momo購物網觀察，新機開賣前10分鐘站上就湧入大量人潮，一到8點正式開賣時間，iPhone商品點擊率飆升為平日同時段10倍之多，開賣之際全站五大熱銷榜都被iPhone 14霸榜，最受歡迎的前二熱門機型分別是iPhone 14 Pro 256G、iPhone 14 Pro Max 256G，新加入的深紫色也深受好評，容量以256G以上大規格最受歡迎。銷售第3名至第5名依序是iPhone 14 Pro 128G、iPhone 14 Pro Max 128G以及iPhone 14 128G，而iPhone 14 Plus將稍晚於10月7日才開賣。

momo購物網指出，此波換機潮帶動站上整體配件買氣年增高達5成，其中保護手機的手機殼套及螢幕貼是購買第一順位，人氣商品包括SwitchEasy美國魚骨防摔手機殼、UAG保護殼、moshi皮革保護殼、YOMIX優迷充電組等，配件部份相繼爆出買氣。

PChome網路家庭在上周四（9/9）首度推出「iPhone 訂閱方案」，旋即引發市場高度關注與討論，首波預購訂閱活動大獲好評，開放訂閱後30分鐘內即全數額滿。觀察最受消費者青睞的機型主要以 iPhone 14 Pro Max及 iPhone 14 Pro為主，其中 iPhone 14 Pro Max 榮登最搶手機款，一舉掃下熱門訂閱前三名。進一步分析消費者輪廓，男女比例約為8：2，當中又以30到40歲上班族為最大宗、占比近4成，20歲至30歲的年輕族群次之，成功吸引偏好彈性靈活運用資金的新世代消費客群。

▲PChome 24h購物首創「iPhone 訂閱方案」，首波預購開放訂閱後30分鐘內全數額滿。（圖／業者提供）
▲PChome 24h購物首創「iPhone 訂閱方案」，首波預購開放訂閱後30分鐘內全數額滿。（圖／業者提供）

iPhone 14電商預購懶人包！PChome推訂閱制：每年換新機

iPhone 13 Pro下架去哪買？庫存機跳水「狠砍5410元」

全家「美式、珍珠紅茶、霜淇淋」買1送1　7-11拿鐵5.5折

麥當勞「30元漢堡」買法公開！買萬聖餐送哆拉A夢討糖袋

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀