晚期肝癌治療新趨勢　免疫合併療法助患者延長存活期

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在台灣，有約8成肝癌與病毒性肝炎有關，其中以Ｂ、Ｃ型肝炎佔最大部份，肝臟持續而反覆發炎與修復的過程易導致肝臟纖維化，肝硬化，而肝硬化患者中每年有3-5%的機會會產生肝癌。邱彥程醫師表示，肝炎、肝硬化、肝癌三部曲的進程緩慢，且因肝臟無神經，癌症初期不會感到明顯不適，病情容易被疏忽，若平時無針對慢性肝炎進行追蹤，等到出現腹部脹痛、食慾不振與黃疸等症狀時，往往已是晚期肝癌。
晚期肝癌選擇侷限 二線使用免疫療法效果佳
肝癌治療的選項當中，手術切除仍是治療首選，然而若是面對已擴散至肝臟外或無法切除的晚期肝癌，多半只能選擇標靶、免疫等全身性治療方式。邱彥程醫師指出，現階段一線標靶藥物雖能延長患者的存活期，卻有容易導致手足皮膚症狀、高血壓與體重減輕，腹瀉等全身型副作用之缺憾。
近年來隨著免疫療法興起，免疫藥物於晚期肝癌領域也累積了豐富的使用經驗，且藥效、反應率皆有所提升。邱彥程醫師表示，免疫療法旨在喚醒體內免疫系統的防禦機制，使免疫細胞重拾攻擊癌細胞的能力，進而控制病情。邱彥程醫師強調，依臨床實驗結果及真實世界的治療經驗，相較於標靶藥物，免疫療法除了對於延長病人存活期之效果較佳，引起副作用的可能性也較低，且症狀也較輕微，皮膚部分的紅疹、皮膚搔癢以及腸胃道（腹瀉）及肝炎等副作用，多數患者只要針對症狀進行處理或是觀察即可，並不影響後續治療。少部分較嚴重的副作用有腦下垂體發炎以及免疫性肺炎，臨床上較少見。邱彥程醫師也提醒，免疫療法並非人人都適用，如自體免疫疾病、接受過肝臟或腎臟移植手術與肝功能不佳患者則不建議使用。
免疫合併療法興起 大幅提高反應率並有效延長存活期
邱彥程醫師進一步指出，隨著藥物研發加速發展，晚期肝癌治療領域逐漸朝向合併治療發展，將免疫藥物與標靶、或雙免疫合併使用的趨勢興起。根據國外臨床試驗數據顯示，針對晚期肝癌且過去以第一代標靶藥物治療過的患者，二線使用雙免疫合併療法的患者，有高達3成腫瘤縮小或消失，且半數患者能存活超過22個月，其治療成效，為肝癌患者與家屬們帶來抗癌新希望。
邱彥程醫師分享，55歲林先生是罹患晚期肝癌合併肺轉移的患者，過去曾使用一線標靶藥物治療，然而喘、咳嗽等症狀卻不見減緩，就診時曾虛弱到一句話都說不出，同時因標靶藥物副作用影響，小腿上出現很深的傷口，生活品質大幅下滑。考量無法耐受標靶治療，林先生與醫師討論後，決定後續二線改用免疫合併療法，治療數週後，肺部腫瘤陰影便明顯淡化，林先生欣慰地表示：「使用免疫合併療法後，晚上不會再咳嗽，也沒有那麼喘，路也能走得更遠了。」
特殊族群更應留意肝臟警訊 及早就醫治療
肝癌死亡率極高，在台灣每年奪走近8,000條寶貴生命，邱彥程醫師呼籲，若有肝癌家族史、慢性B肝、C肝與長期脂防性肝病或酒精性肝病患者，除了抽血外，建議每半年至一年做超音波檢查，肝硬化病人則建議每三個月做超音波追蹤，及早偵測肝癌的跡象，才能針對病況給予最適切的治療。同時，由於肝癌初期無明顯症狀，若出現不明原因腹部脹痛、疲勞與黃疸等症狀時，應儘速就醫並尋求醫師專業建議。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55100
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