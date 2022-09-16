59歲崔麗心升格當婆婆！逆齡現身兒婚禮 網驚：以為新娘
「校園美女始祖」女星崔麗心過去就因姣好外貌被列為「校園十大美女」之一，進入演藝圈後更有著亮眼成績，雖然目前已淡出演藝圈多年，卻仍保持著凍齡美貌，近日她就在臉書分享自己升格成婆婆的喜悅，讓網友們也湧入留言恭喜：「恭喜麗心姊升格最美婆婆」、「恭喜麗心！剛開始看錯以為你是新娘子！實在太美了」。
崔麗心過去因參加節目《強棒出擊》被星探注意，不僅在單元「強棒十美」票選活動獲得「最上鏡頭獎」，還被列為「校園十大美女」之一，進入演藝圈後，主持的節目《女人女人》2度獲得金鐘獎綜藝節目主持人獎，到2004年淡出演藝圈，與丈夫導播李振稼生下一對子女，並移民到加拿大。
而崔麗心8月底在臉書上開心透露，兒子結婚娶妻了，自己也升格當婆婆，除了感謝大家的祝福，也坦言「像做夢一樣，其實多了個女兒，人生更圓滿了」，並曬出多組婚禮現場照片，只見崔麗心身穿亮黃色深V禮服，頂著一頭奶茶色齊劉海短髮，造型年輕又美麗，另一套喜宴禮服則是紅色荷葉邊平口魚尾裙，崔麗心穿著它快樂地和丈夫翩翩起舞，現場氣氛超歡樂。
貼文曝光後，網友們也紛紛留言道恭喜，「恭喜麗心姊升格最美婆婆」、「恭喜恭喜，年輕美麗的婆婆」、「恭喜麗心姐，婆婆造型太美了」、「這麼年輕美麗開明又充滿智慧的婆婆太讓人羨慕了啦」、「麗心姐還是全場最亮眼」、「公公婆婆跟新郎新娘全家超高顏值」、「麗心真是永遠這麽美」、「除了新人，麗心姊絕對是全場焦點，太美了啦」、「恭喜麗心！剛開始看錯以為你是新娘子！實在太美了」。（編輯：賴禹妡）