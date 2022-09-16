美參院外委會通過台灣政策法　時力：盼強化台灣國際參與

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陳椒華表示，時代力量長期支持台美關係正向發展，盼以台灣為名爭取國際發聲，此次《台灣政策法》草案為美國國會自1979年《台灣關係法》以來，挺台力道最強的美國國內法，涵蓋範圍既廣且深，尤其法案文字中涉及台美關係的重新調整及定位，以及未來駐美代表處的可能更名，如果台灣政策法最後順利通過並完成立法程序，將是台美關係一大進展，時代力量對此高度樂見，期盼未來以台灣為名強化國際參與。
劉仕傑表示，作為前駐美外交人員，欣見台灣政策法順利推出，雖然最終文字版本未定，但此法案已足以展現美國國會挺台力道強勁，尤其台灣政策法內文有利台美軍事合作及交流，未來美國對台軍可望加速，有利美國對台灣的安全保障。
劉仕傑強調，儘管台灣朝野政黨原則上對台灣政策法皆持正面態度，但仍有少數在野黨人士持懷疑態度，甚至擔心台灣政策法倘一旦通過，將刺激中共並引起兩岸軍事衝突，這些似是而非的論述甘為中共傳聲筒，甚至有代行統戰嫌疑，實在令人遺憾。
宋承恩表示，台灣政策法的推動符合美國國家利益，亦符合台灣利益，而在推動的過程中，部分美國國會議員卻有疑慮，實則為了保障台灣安全。台灣是美國的盟邦，並非棋子，台灣積極備戰是為了止戰，而非引戰，國內部分人士有關台灣加強軍備是為了刺激中共的陰謀論，絕非事實，無論最終台灣政策法通過的文字版本為何，相關內容將會延續於未來友台法案中，包括台灣的主權地位、軍售及台美關係正常化等。