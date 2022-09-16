一直長痘痘、月經沒來？常見多囊性卵巢症候群，這樣吃助改善！

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一直長痘痘、月經沒來？「簡單吃就好」是常見問題關鍵。
簡鈺樺營養師表示，不少女性日常飲食常會是「簡單吃，早餐來塊麵包搭配微糖鮮奶茶」、「下午覺得嘴饞，來片起司蛋糕」等等，這般飲食方式，需特別留意高頻率的攝取簡單碳水化合物，容易誘發身體發炎、引發多囊性卵巢症候群女性體內胰島素阻抗、雄性激素過多症、發炎加劇等情況。更有文獻指出其中葡萄糖等特定成分，會觸發卵巢中雄性激素產生，直接促進發炎反應。
常見的簡單糖可如砂糖、紅糖、白糖、冰糖、楓糖等，值得注意的是，許多人常認為健康的蜂蜜、黑糖，其實也都是屬於此類型。上述這些都常見於各種再製加工品、烘焙製品、手搖飲等食物，提醒應盡量避免這類簡單糖的飲食方式。
運用地中海飲食抗發炎特性，改善發炎的多囊性卵巢症候群！
簡單糖的飲食方式容易引起身體發炎，增加多囊性卵巢症候群的機率，那麼反其道而行，以降低發炎機率的飲食來維持身體健康，簡鈺樺營養師建議可吃「地中海飲食」。
簡鈺樺營養師指出，地中海飲食是一種抗發炎的飲食型態，也常被視為是有利保護心血管、防心血管疾病的飲食方式。近年來發現，其因飲食組合如複合型碳水化合物、高膳食纖維攝取、使用高單元不飽和脂肪酸等，而此特性對於多囊性卵巢症候群也有幫助，包括有利抗發炎、改善胰島素敏感性、控制體重等。其中單元不飽和脂肪酸(MUFA)和ω-3不飽和脂肪酸更是備受關注。
MUFA是一種健康油脂來源，在「特級初榨橄欖油」中含量特別高，可保護脂蛋白、避免細胞膜受氧化損傷等，也有文獻發現有助降低睪固酮水平。ω-3不飽和脂肪酸則可改善胰島素阻抗、降低總膽固醇、三酸甘油脂等，並增加脂聯素水平等，減少多囊性卵巢症候群發生的機會。
防PCOS釀長痘、月經異常，地中海飲食抗發炎有助改善！
對於地中海飲食，許多民眾或許較為陌生、感覺比較抽象、可能想像得較難，但其實可以很簡單的就融入生活。簡鈺樺營養師指出，地中海飲食主要以全穀類、蔬菜類、水果類、橄欖油、堅果類等為主，每日攝取。魚類、海鮮類則每週至少攝取兩次。雞肉等禽類、雞蛋、乳製品等則可適度補充。而紅肉、加工製品、精緻糖等則盡量避免。大致而言其實和一般飲食差不多，就是減少部分的相對不必要的食材，非常簡單。
地中海飲食抗發炎，怎麼吃？營養師推薦菜單４餐這樣吃！
若一開始不知道該怎麼吃才好，簡鈺樺營養師也推薦一日四餐的地中海飲食菜單供參考。早餐可吃個中型地瓜、搭配250c.c的黑豆漿、以及水煮蛋和牛番茄。中餐則可吃紅藜飯、蒜香蛤蜊、清炒青花菜、橄欖油蒸鱈魚。到了下午稍有腹餓可吃個水果堅果優格杯，可為優格150公克、搭配堅果一湯匙、中型香蕉1根。晚餐則可吃南瓜飯、汆燙透抽、乾煎雞胸肉、橄欖油拌芽菜。
菜單供參考可靈活變化，以前述的飲食原則即可。建議常受痘痘、月經異常、多毛所苦的女性朋友先進行檢查，若為多囊性卵巢症候群，透過良好的抗發炎飲食方式，更有助於告別困擾。即便不是，也可以此飲食方式養生，增進整體身體健康！
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