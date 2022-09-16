高齡媽媽痛失愛子　靠試管嬰兒生回來

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台北中山醫院生殖醫學中心李世明醫師表示，生育率低迷的原因除了受到環境、疫情、晚婚晚孕及無生育意願影響外，其中不乏還有許多「想生但不能生」的「難孕」夫妻。在台灣，平均每七對夫妻就有一對有不孕的問題，統計約有15％~20%的人不容易自然懷孕，因此不孕比例有逐漸增加的趨勢。隨著生殖醫學科技日新月異，試管嬰兒為目前較有效率的生育方式，政府也為了少子化問題，去年（2021年）七月一日通過生育補助法案，鼓勵已婚45歲以下的不孕夫妻生育，補助生殖醫療費用，減輕財務負擔，目前更催生2,600位寶寶誕生。
高齡媽痛失愛子 靠試管嬰兒生回來
一名今年38歲的淑娟（化名）育有一子，一家三口生活雖不富裕，卻很幸福美滿，她含辛茹苦地把孩子扶養長大，就在即將邁入社會打拼時，孰不知命運造化弄人，兒子發生車禍不幸往生，令淑娟悲痛萬分，祈求能把兒子再生回來。剛開始與老公正常行房半年，仍無好消息傳出，趕緊求助生殖醫學中心協助，經檢查發現，淑娟AMH值只有0.8，在醫師建議下採用試管嬰兒療程，加上現有政府不孕症治療(試管嬰兒)補助方案，減輕他們不少經濟負擔，在多次努力取卵植入後，終於成功順利懷孕，夫妻相擁而泣。
不孕症應及早治療 試管嬰兒療程有望再創生機
李世明醫師說明，對於正常性生活一年卻無法自然懷孕的夫妻，建議可以先到醫院進行不孕症相關諮詢及生殖評估檢查，找出原因對症下藥。一旦確定進入試管嬰兒療程，會先安排太太抽血檢測AMH指數（抗穆勒氏管荷爾蒙）確認卵巢庫存量，並透過陰道超音波確認卵巢功能，再依據太太年齡、症狀及身體狀況，建議取卵目標數。然後在太太月經來的第二天開始施打促排卵針，促進卵子發育及數目增長，待卵子發育到一定成熟度，會進行取卵手術取出，交由胚胎師在試管中與精蟲進行結合，然後觀察胚胎每一天生長變化，觀察到第三天或第五天，等待成熟時進行玻璃霧化式冷凍胚胎保存或是新鮮植入，之後醫師綜合評估挑選優質胚胎再植回母體。
李世明醫師提醒，超過35歲的女性發生不孕、流產、死胎或胎兒染色體異常的機會較高，目前生殖醫學技術進步很快，可透過胚胎縮時攝影箱及胚胎早期染色體篩選，減少生下染色體異常的寶寶的機率。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55133
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