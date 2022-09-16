北市敬老卡發660元挨批討好老人？黃珊珊反批政治操作
台北市政府規劃發放敬老愛心660元，但遭國民黨台北市議會黨團痛批是為了選舉討好老人。對此，無黨籍台北市長參選人黃珊珊今（16）日受訪時表示，這是要回饋給老人、身障者的福利，呼籲不要再做政治操作。
黃珊珊今日上午出席「2022中小企業 ESG博覽會」，會前媒體詢問發放敬老愛心660元遭國民黨市議員質疑討好老人一事，黃珊珊表示，不是只有老人家，還有愛心卡，今年因為疫情關係，當時很多長輩、身障朋友沒辦法出門，他們480點沒用完，把整筆預算拿出來回饋，跟選舉一點關係都沒有，在上個會期已經跟議會說明過，「大家不是還嫌660元太少嗎？現在又覺得660元太多？」
媒體追問藍營是否是藉機幫蔣萬安攻擊？黃珊珊表示，這2年都在振興，能夠用到振興部分都會盡量使用，加上這本來就是老人和身障者的福利預算，不是只有老人，所以愛心跟敬老卡同樣480元沒用完，拿預算回饋給他們，沒有編其他預算來，「不用做政治操作，大家都把人想得很邪惡，事情就是那麼簡單。」
當媒體追問，但市府另外多編了8000多萬？黃珊珊則說，這要算相關額度，當時編的時候不知道多少會剩下，只能先抓一個大概的金額，中間可能又有人用，剩餘款項無法確定，所以訂出660元之後，不足部分會有一個追加，這是變動狀態，9成以上都是原來的錢。