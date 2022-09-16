高市府完成左營軍區污水管線埋設 軍區介壽路等全面翻新
高雄市政府為改善市區軍管營舍生活污水直接放流情形，由水利局代辦海軍左營基地及旗津營區污水下水道系統建設，其中第三標工程於左營營區主要污水管段已順利銜接，因應施工影響鄰近道路品質，擴大道路改善刨除範圍，111年9月15日完成介壽路、海富路及海明街等路段刨鋪作業，維護市民朋友及國軍弟兄通行安全。
高雄市水利局106年接受海軍委辦左營基地及旗津營區污水下水道系統建設，總經費約11.5億餘元，分6標推動既有營區污水全數納管，每日約處理生活污水量6,047噸，改善軍港及鄰近市區水體水質。
水利局表示，這次因應劉世芳立委、地方議員及里長積極爭取中央經費改善明建、崇實里等受施工影響之道路，獲軍方同意提升道路整體品質，擴大改善路段範圍，爰於111年9月15日完成左營區介壽路(劉家酸白菜火鍋創始店至先鋒路)、海富路(實踐路至海明街)及海明街等路段全路幅銑刨加鋪翻新。
水利局指出，左營海軍基地與旗津營區污水納入公共污水下水道後，除改善基地內、外環境衛生，杜絕生活污水影響鄰近海域水質，同時考量軍區外受施工影響之鄰近路段，一併納入改善道路通行品質，提供市民朋友及國軍弟兄良好的生活環境，並確保行車安全。