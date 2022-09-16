上擂台！陳時中學防身術撂倒教官 稱愛運動不擔心逆人設
民進黨台北市長參選人陳時中今（16）日赴安和路上的UFC Gym敦南旗艦館觀摩綜合格鬥，並學習防身術。陳時中穿著印有競選LOGO的白T到場，並脫掉運動鞋站上格鬥擂台，戴上專業手套，在專業教官引導下，把教官「撂倒」於地；教官隨後也高舉陳時中的雙手直呼勝利，這時主持的台北市議員阮昭雄高喊「凍蒜」，擂台上除了體驗運動外，也彷彿造勢現場，場面相當有趣。
陳時中今日赴健身房觀摩綜合格鬥，並親自下場學習防身術。他在會前受訪時指出，今天到此參觀場館，要帶入全民運動、從小到老都要運動的觀念。過去格鬥可能對老人家來說不適合，但現在很進步，相關場館都有適合各年齡、各種肌力的課程，讓全民參與運動。
陳時中表示，老人跌倒會造成傷害的最主要原因是因為肌少，且骨折機會會變高，跑相關運動場館，都是要推廣全民運動概念；至於被問及學習防身術是否能抵禦藍白陣營攻擊？陳說，防身術是增加學習上的樂趣，基本上防身術還是會有用的。
陳時中也再次強調，來觀摩格鬥不是以選票做考慮，自己從衛福部出來，對健康推動不遺餘力 ，「我本來就是愛運動的人，不覺得逆人設」。
隨後，陳時中在教官引導下站上擂台，先是觀摩2位專業教官綜合格鬥，隨後也戴上教官致贈的專業手學習防身術，陳時中先是暖身後，在教官指導下，把教官「撂倒」在地，博得滿堂彩。
教官隨後也高舉陳時中的雙手直呼勝利，這時主持的阮昭雄高喊「凍蒜」，擂台上除了體驗運動外，也彷彿造勢現場，場面相當有趣。
值得關注的是，阮昭雄在主持過程中邀請陳時中分享規劃的運動政見，到場的市議員參選人顏若芳、林延鳳、趙怡翔、吳郁瑾等人則舉著「新興運動藝文單一窗口」、「提升基層體育訓練環境」、「全面推廣文化與運動學習」、「6-18兒少藝遊券每年1500元」、「銀髮健身活力台北」等手板，不過陳時中並未有具體論述。