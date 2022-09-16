邀候選人直球對決！臺學聯將舉行「市長青年論壇」

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臺灣學生聯合會理事長黃亭偉表示，在各候選人聲稱在乎青年的同時，也應更直面青年對於候選人和市政的想像與疑問，勿讓「關心青年」淪為口號，因此，臺學聯與各合辦學生會，將舉行「市長青年論壇」，邀請市長候選人們分享對青年政策的規劃、未來城市發展的藍圖，並與青年深入對話，共築對於市長、城市與未來生活的願景。
黃亭偉說明，目前確定將邀請台北、新北、桃園18位候選人出席論壇，回覆期限為記者會兩週後，也就是9月30日，其餘縣市仍在洽談中。
臺灣大學學生會長孫語謙分享，身邊許多同儕都仍掙扎於收入不穩定、尋覓不到可負擔的租屋處，同時青年北漂並無投票權，也不能對身居的地方發揮政治影響力，但青年「現在就是社會一份子，聲音也應該被聽見」，這不僅是族群間資源分配問題，更是關乎是否期待青年能參政、有充分動機關注政治，以及未來的台灣社會是否仍願意持續關注公共議題。
孫語謙提到，即使面臨薪資和住居的雙重困境，青年沒有放棄求學，更沒有放棄參與公共事務，期待這次地方選舉的候選人不要忽視青年族群，也不要只是開出支票，而不願花任何一點心思與青年討論，該如何讓青年能從困境中爬出。
政治大學前學生會長、台北市民柯嘉偉指出，台北市是首善之都，坐擁豐沛資源，在過去幾年前進步伐卻放緩，守成固然不易，但忘了開創性責任，嚴重人口外流、青壯年移出都可見市政警訊，「這座城市的治理並沒有讓市民感到光榮，甚至決定離開」。
柯嘉偉認為，雖然各候選人都看見年輕族群的重要性，努力在網路經營及行銷上拉近距離，但更應做的是端出政策、訴說理念、創造願景，而至今仍看不出屬於年輕人的城市願景。
距離投票日只剩兩個月，柯嘉偉直言，年輕人在意的城市願景並沒有太多候選人琢磨，反而都聚焦在無止境的政治攻防，選戰只剩下舊議題的冷飯熱炒、陳腔濫調，年輕人想看到的也非網路上的趣味圖文、更不只是傳統的造勢、跑場合和握手會，青年希望的是讓台北市未來除了只為了生存賺錢外，更是能真正想是生活的地方。
柯嘉偉強調，候選人應卸下包袱及網路包裝，與年輕人展開有意義及有價值的對話，「年輕人想看到的，不是一個包裝良好形象的但是做事能力不明的不沾鍋立委，活在投機政客影子下的繼承人，也不要只是倚仗時勢而起的明星部長」，市長選舉青年論壇正是候選人用政策、願景、和理念真正說服年輕人的最佳機會。
作為在新北市讀書的學生，國立臺北大學三峽校區學生會長李芝玉說，看到許多懷抱希望的北漂青年來到這片希望之地，希望一展抱負，在地居民也樂見家鄉發展，但許多硬體設施與政策卻跟不上人口成長的速度。
李芝玉舉例，雖然新北市有成立青年局，但年輕人需要的遠遠超過青年局提供的職業介紹與創業補助等功能，青年族群期待的是政府能夠提供一個讓年輕人在新北市落地深耕的政策方案。
新北市青年公共事務協會理事長蕭任佑認為，民主政治最重要的就是候選人必須把政見、政策講明白，說清楚，讓人民知道怎麼在投票時進行選擇，但光把政見講出來不夠，因為真理會越辯越明，希望接下來的市長青年論壇不會僅流於候選人的政策宣講，而是候選人與青年的對話平台。
蕭任佑提醒，近年來各縣市政府都不斷打出青年牌，甚至成立青年事務專責單位，但是青年的期待和政府應執行的政策，從來都不是可以在辦公室內憑空產生，而是應持續和青年對話才能達成。
元智大學學生會會長，前桃園市政府青年諮詢委員劉曜維期待，市長青年論壇能讓候選人在候選人最初期的政策規劃階段，就先聽到青年的意見，讓青年重視的議題可以被候選人看見，並納入整體的市政規劃、考量。
劉曜維喊話，邀請四位桃園市長候選人一同來參加市長青年論壇，讓關心青年不再只是口號，而是讓青年政策與青年共同討論、實現，「桃園願景，青年一起」，讓青年與市長共同找尋市政的新篇章。
臺學聯常務理事陳思妤預告，臺學聯將於市長辯論會前公布「青年政策白皮書」，內容包含文化城市、民主城市、自由城市、人權城市、未來城市五大主題，以及二十五個支線，針對各項在地政策提出訴求。白皮書共計十五位以上大專校院學生與青年參與撰寫，也納入各專業研究領域的青年意見，希望充分表達青年觀點。
陳思妤呼籲，各項職位的候選人在將青年族群納入政策規劃的同時，應該主動參考青年意見，並確保青年意見之確實傳達，「每個政策都是青年政策」，在主打青年參政、青年未來的同時，請不要忽略青年的真正聲音。