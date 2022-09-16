在位時間最長君主換成他！汶萊蘇丹鐵腕統治近55年

英國女王伊莉莎白二世於英國時間9月8日下午辭世，在位時間超過70年，是全球在位時間最長的君主之一。女王過世後，汶萊蘇丹兼總理博爾基亞（Hassanal Bolkiah）成為目前世界上仍活著的君主中，在位時間最長的一位，丹麥女王瑪格麗特二世緊跟在後。
汶萊是是施行伊斯蘭教法的君主國家，王室家族擁有絕對的權威，是世界上少數的「絕對君主專制」國家。現年76歲的博爾基亞自1967年10月5日起即位，統治汶萊快要55年，他除了是蘇丹，還兼任總理、國防部長、財政與經濟部長及外交部長，可以說汶萊是博爾基亞「一人專政」的國家。
汶萊蘇丹最為人所知的，莫過於他因為石油所擁有的龐大財富及奢華作風。他的身價高達200億美元（約6000億台幣），坐擁600輛勞斯萊斯和300輛法拉利，並且居住在全世界最大、造價14億美元（約440億台幣）的宮殿，裡面共有1788個房間，整座宮殿金碧輝煌，十分耀眼。
丹麥女王瑪格麗特二世於1972年登基，是歐洲目前在世在位時間最長的君主，也是唯一在位的女王。她是英國維多利亞女王後裔，跟伊莉莎白二世算是遠房表親，兩人從孩童時代就認識，私交甚篤。當她知道英國女王辭世的消息後，立刻要求低調舉辦登基50周年慶祝儀式。