巷仔內／俄羅斯入侵烏克蘭吃鱉　西方軍援武器改變戰局

我是廣告 請繼續往下閱讀
俄烏戰爭爆發之初，西方向烏克蘭主要提供步兵武器、無人機 ，反戰車和刺針防空飛彈，這些不需要指管系統，單兵就能操作的武器成功阻礙俄羅斯軍隊進攻。在俄軍向東撤退後，開始在頓巴斯（Donbass）和烏克蘭南部地區重新集結之後，烏克蘭開始要求西方提供重型武器，西方國家開始提供多管火箭、火砲等武器。
俄烏戰爭爆發至今，超過30國向烏克蘭提供武器，西方國家生產的武器不只售後服務較好，在射程、凖確性和整體效能也都優於俄羅斯同級武器。美英等國提供M142與M270多管火箭發射系統，前者最大射程300公里、後者最大射程80公里，根據美國國防部統計，這些遠程多管火箭系統在夏季摧毀了400多個重要軍事設施，包括補給站、彈藥庫與指揮所。俄羅斯只好向北韓要求提供數百萬枚砲彈、向伊朗購買無人機，彌補戰場損失。
蘇聯解體後，俄羅斯由於缺乏經費研製新武器，導致武器性能差距被歐美等國拉開。2014年併吞烏克蘭所屬克里米亞後，西方國家施以制裁，導致俄羅斯軍工業難以從國外獲得晶片等武器生產關鍵零組件，這不僅造成俄羅斯與美國武器的航電差距逐漸被拉大，潛在客戶也擔憂被美國制裁而卻步。如今俄系武器在俄烏戰爭遭到西方比下去，不只讓俄羅斯軍方士氣低落，恐怕也會衝擊俄羅斯武器的銷售成績。