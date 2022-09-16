民進黨支持度創6年來新低　民眾黨再度超車國民黨

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執政的民進黨支持度重挫7.8％，只剩22.4%，仍居國內第一大黨；民眾黨扶搖直上，支持度激增7.5％，再度彎道超車國民黨，成為國內第二大黨， 而且只落後民進黨1.5％；國民黨支持度略減1.1％，淪為第三大黨；時代力量支持度上升 4.3％，台灣基進支持度上升 4.6％。
台灣民意基金會董事長游盈隆分析指出，在民進黨方面，自今年七月到現在短短兩個月，民意支持度重挫11.8％，幾近崩盤，顯然事出有因。尤其九月的現在，支持度只剩 22.4%，比2018年9月同期支持度24.7%還低，並創下自2016年7月以來最低紀錄。這對即將到來的年底九合一地方選舉必然造成重大衝擊。民眾黨一飛沖天到 20.9%，創下歷史新高，頗有鯉魚躍龍門的氣勢。這會讓人對該黨台北市、桃園市和新竹市等三地選情出現新的想像。
本次調查訪問期間是2022年9月12至13日二天；以全國為範圍的20歲以上成年人;；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1005人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負3.09個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。