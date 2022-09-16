房租列特別扣除額、12萬上限能評估？財長蘇建榮談進度

我是廣告 請繼續往下閱讀
而財政部長蘇健榮接受自由時報《官我什麼事》專訪時提到，他上個會期有說，如果要修法，最快可能這個會期，但還是要經過研議評估。他指出，若從另外一個角度來看，比如說提高「四大扣除額」，其中很重要的就是「基本生活費」的調高。因為現在所謂的「房屋租金支出的列舉扣除」是12萬，但是我們的基本生活費，每個人就19萬2千，所以在這種情況下，你只有租金支出的部分的話，再加上免稅額，基本生活費的受益程度會越高。
蘇建榮指出，這個都已經納到基本生活費上面來考量了，所以說如果未來基本生活費隨著所得的成長，那麼它扣除的意義相對就會減少。他進一步表示，可能要從一個比較整體的角度來看、從稅制的完整角度來看，如果你單獨為這個考量，那其他的可能都會提出來，質疑為什麼只考量這個、沒有考量那個？
然而被喻為「最會償債的財長」，蘇建榮四年還債3700億，雖被在野黨質疑是「特別預算常態化」，但他強調財政管理不是只有減少舉債，還要兼顧整個經濟發展，讓整個經濟發展培養稅源，帶來未來的稅收。
年底蘇建榮即將回歸校園教授的身分，他表示今年12月他從台北大學借調8年期滿，按照規定就是回學校，如果不回學校就是辭職或是退休。他說之前也表達過了，「基本上，我想總是有不同的生活」。蘇最後也說「我在這個位子能夠做，我都盡力去推動，能夠達成當然最好；不能夠達成，當然也沒有什麼遺憾，因為我們已經都努力做了。」