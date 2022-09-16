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好市多賣iPhone14搶翻！比官網還便宜　業者曝補貨狀況

▲iPhone14系列全台首賣，好市多推出iPhone Pro和iPhone Pro Max，開店15分鐘內被搶購一空。（圖／記者葉政勳攝）
▲iPhone14系列全台首賣，好市多推出iPhone Pro和iPhone Pro Max，開店15分鐘內被搶購一空。（圖／記者葉政勳攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

2022-09-16 12:43:372022-09-16 12:53:03

蘋果iPhone 14今（16）日火熱開賣，不少民眾從昨日徹夜排隊搶電信優惠，而美式賣場好市多（Costco），也於今早悄悄上架5款機型，不僅無需搭配電信方案，現場價格約為官方95折，吸引果粉到場排隊購買，熱門的iPhone Pro和iPhone Pro Max在開店15分鐘內立刻完售，好市多也回應庫存、現場搶購狀況。

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▲好市多開賣iPhone Pro和iPhone Pro Max，開店15分鐘內即售完。（圖／記者張志浩攝）
為了搶先購入好市多開賣的iPhone14，有不少果粉凌晨就到現場排隊，賣場也貼出公告iPhone 14全系列手機每張會員卡皆限購一台，新機容量僅販售128G和256G，現場可以實際觀看外觀、顏色，但無法操作試玩。而好市多因應新機發售，提早於9點左右開始營業，據《Ettoday》採訪內湖賣場人員表示，賣場營業15分鐘左右，iPhone Pro和iPhone Pro Max機型就已經全部售完。

好市多企劃部副總經理王友玫回應《NOWnews》詢問指出，雖然有不少民眾到場搶購新手機，但好市多會員都秩序良好的排隊購買，並沒有發生推擠、爭執，而目前各機型幾乎全數賣光，未來補貨時間則尚未確認，至於Apple Watch、Apple AirPods Pro 二代是否開賣仍在洽談中。熱心網友也於臉書社團回報，中和、新莊、內湖、汐止、北投北投、台中南屯、桃園好市多iPhone 14全系列皆已完售。

根據熱心民眾於好市多現場紀錄iPhone14售價：
iPhone 14 Pro Max 256G：
好市多標價 4萬0899元；蘋果官網 4萬2400元（相差2001元）

iPhone 14 Pro 256G：
好市多標價 3萬7049元；蘋果官網 3萬8400元（相差1351元）

iPhone 14 Pro 128G：
好市多標價 3萬3669元；蘋果官網 3萬4900元（相差1231元）

iPhone 14 256G：
好市多標價 3萬0295元；蘋果官網 3萬1400元（相差1105元）

iPhone 14 128G：
好市多標價 2萬6899元；蘋果官網 2萬7900元（相差1001元）

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