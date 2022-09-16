好市多賣iPhone14搶翻！比官網還便宜　業者曝補貨狀況

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好市多企劃部副總經理王友玫回應《NOWnews》詢問指出，雖然有不少民眾到場搶購新手機，但好市多會員都秩序良好的排隊購買，並沒有發生推擠、爭執，而目前各機型幾乎全數賣光，未來補貨時間則尚未確認，至於Apple Watch、Apple AirPods Pro 二代是否開賣仍在洽談中。熱心網友也於臉書社團回報，中和、新莊、內湖、汐止、北投北投、台中南屯、桃園好市多iPhone 14全系列皆已完售。
根據熱心民眾於好市多現場紀錄iPhone14售價：
iPhone 14 Pro Max 256G：
好市多標價 4萬0899元；蘋果官網 4萬2400元（相差2001元）
iPhone 14 Pro 256G：
好市多標價 3萬7049元；蘋果官網 3萬8400元（相差1351元）
iPhone 14 Pro 128G：
好市多標價 3萬3669元；蘋果官網 3萬4900元（相差1231元）
iPhone 14 256G：
好市多標價 3萬0295元；蘋果官網 3萬1400元（相差1105元）
iPhone 14 128G：
好市多標價 2萬6899元；蘋果官網 2萬7900元（相差1001元）
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