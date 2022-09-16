iPhone 14才開賣5分鐘 PChome業績破億：8成是這些人買
iPhone 14系列新機全台首賣頻傳捷報，「動態島」、鏡頭畫素有感升級，成功吸引民眾換機。PChome 24h購物公布，今（16）早8時開賣iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro及 iPhone 14買氣爆棚，才開賣5分鐘業績就破億元，顯見全台將掀換機熱潮。momo購物網今早同步開賣，熱門機種首批現貨開賣1分鐘就被搶光，相比去年iPhone 13買氣平平，iPhone 14系列新機更顯得來勢洶洶。
PChome 24h購物今（16）日上午8時同步首賣iPhone 14系列新機現貨，才開賣5分鐘業績就破億元。另一方面，PChome在上周發表會當天，推出業界首創的「iPhone 訂閱方案」，首波預購訂閱活動開放30分鐘就全數額滿，觀察最受青睞的機型主要以iPhone 14 Pro Max及iPhone 14 Pro為主，其中iPhone 14 Pro Max榮登最搶手機款，一舉掃下熱門訂閱前三名。
此外，「iPhone 訂閱方案」上午9點開跑現貨訂閱，前30分鐘的申請訂閱數翻倍成長，進一步分析消費者輪廓，男女比例約為8：2，以30歲到40歲上班族為最大宗、占比近4成，20歲至30歲的年輕族群次之，顯見「iPhone訂閱制」成功吸引緊追潮流、偏好彈性運用資金的新世代消費客群。
PChome也宣布「iPhone訂閱方案」全面升級，消費者在一年訂閱期滿後可依需求決定：「再訂閱｜換新機」、「再訂閱｜買斷舊機也換新機」、「延長訂閱｜一年後原機免返還」或「終止訂閱｜返還舊機」、「終止訂閱｜買斷舊機」共5種0利率0手續費方案。
根據momo購物網觀察，iPhone 14系列新機開賣前10分鐘站上就湧入大量人潮，iPhone商品點擊率飆升為平日同時段10倍之多，開賣之際iPhone 14立刻霸榜，最受歡迎的前二熱門機型分別是iPhone 14 Pro 256G、iPhone 14 Pro Max 256G，新加入的深紫色也深受好評，容量以256G以上大規格最受歡迎。
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