中友百貨插畫展 WeiWeiBoy「可愛動物園」系列亮相

台北插畫藝術節年底登場，台中市中友百貨搶先攜手《 2022 台灣文創博覽會 CET BEST AWARD 金獎》得主 weiweistudio ，即日起至 10 月下旬舉辦「可愛動物園」插畫創作展，展出 WeiWeiBoy8 幅「可愛動物園」系列 最新插畫以及插畫手稿，讓觀眾先睹為快。在插畫作品中，可以看到可愛大王「變裝」不同動物，超級可愛，帶給觀眾無比療癒能量！

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「無論成為任何形狀，你就是你。」插畫藝術家 WeiWeiBoy 說，在現實社會中，我們總被不同身份框限著，在身份轉換中會有猶豫不安。此次插畫展中，可愛大王特別脫下配戴已久的兔子頭套，變身成長頸鹿、企鵝及黑熊等不同動物，鼓勵大家只要記得初衷，就不需要怕改變。

▲中友百貨即日起舉辦WeiWeiBoy「可愛動物園」系列插畫作品，圖中8幅最新創作，提供民眾先睹為快。（圖／中友百貨提供）

配合「可愛動物園」插畫創意展，中友百貨 A 棟 10F 創意平台真成了動物園， WeiWeiBoy8 幅「可愛動物園」系列最新插畫以及插畫手稿，展出8種不同動

物，色彩粉嫩亮麗，構圖可愛超萌，吸引不少親子搶著拍照打卡。

中友百貨表示，這個系列年底將在台北插畫藝術節展出，中友百貨創意平台搶先登場；另外，難得一見的插畫家手稿也在本次展覽中展出，手稿中可見插畫家的日常思緒、準備去日本旅行的雀躍心情、發想貼圖創作的構思等等…，非常值得細細品味。