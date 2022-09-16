東南亞攤商來襲！新響越食文化市集分享暖心故事

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「大加蚋」來自平埔族語的「Tagala」，是台北盆地起源的舊稱。扶輪社以「大加蚋」命名，一方面是因為扶輪社友多元，來自各地在台北群聚，另一方面則是希望藉由「大加蚋」提醒扶輪人學習沼澤的包容力和生命力，讓行善的影響力持續擴大。
與「台北大加蚋扶輪社」合作的「Foodeast 赴憶文化」是一個新創團隊，創辦人李如寶是來自越南的「海歸新二代」，她在台灣完成學業，致力於成為台越雙邊的文化大使！為了讓更多台灣朋友認識越南文化之美，如寶和一群理念相近的同學從學生社團起步，設計繪本、桌遊、河粉美食包，也積極透過演講和工作坊，幫助新住民和新二代推廣自己的文化特色。
9月17日（六）活動當天將舉辦「創意法國麵包比賽」，由來自雙北、桃園與台中的全國知名越南美食商家大展身手，進行色香味俱全的廚藝比賽。主辦單位「台北大加蚋扶輪社」特別邀請「燦爛時光」東南亞主題書店創辦人廖雲章老師、中央廣播電台越南語節目主持人薛素素老師、曾代表台灣參加西點世界盃的烘培好手楊詠帆老師，一起擔任「創意法國麵包比賽」的評審。
本次活動由「台北大加蚋扶輪社」主辦，「台北大加蚋扶輪社」長期關注新住民、新二代移民文化議題，攜手新創團隊「Foodeast 赴憶文化」一起發揮「破除文化隔閡，創造共融社會」的使命。歷經九個月陸續完成系列活動，包含線上藝文徵稿比賽、文化工作坊、線上講座、桌遊與法國麵包製作體驗等，增進不同年齡層跨文化的認識。
為了增進文化體驗和認識，活動將由「柳柳創意舞團」的新住民姊妹們帶來精彩的開場表演，現場安排好吃好玩的市集與靜態藝文展覽讓民眾參與。為了增加趣味性，也設計親子活動，邀請大人小孩一同參與彩繪紙傘、越式服飾體驗、手沖泰式奶茶與越式咖啡體驗。這個星期六歡迎大朋友、小朋友一起來偽出國！