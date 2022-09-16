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東南亞攤商來襲！新響越食文化市集分享暖心故事

▲本週六9月17日市集活動現場將展出徵稿得獎作品。（圖／台北大加蚋扶輪社提供）
▲本週六9月17日市集活動現場將展出徵稿得獎作品。（圖／台北大加蚋扶輪社提供）

記者賴正琳／綜合報導

2022-09-16 13:29:52

2022 新響越食文化市集以 ⌜東南亞文化⌟ 為主題，將於2022年9月17日（六）在社會創新實驗中心，聚集來自喀什米爾、緬甸、印尼、越南、泰國等東南亞國家攤商於市集展出！市集活動現場也將展出徵文比賽得獎作品，讓出自新住民家庭、新住民朋友與新二代視角的溫暖故事被更多人看見。

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徵文比賽第一名的吳佩芬，藉由緬甸奶奶的咖哩香和雞湯麵，寫出緬甸父親與客家母親共同努力營造的家庭文化，讓家鄉味成為跨語言、凝聚家庭的重要元素。陳韻宇分享「陪伴阿嬤的第七個看護」，來自印尼的阿妹吃辣功力一流，炒一手絕妙好辣椒，在台灣的家人則是以印尼薑黃飯為離鄉背井的阿妹慶生，作為回贈的禮物。新二代陳寀汝支持媽媽經營小吃店，親朋好友合力研發出特色菜單「酸辣牛肉河粉」，在台灣傳承越南料理的爽口開胃。來自馬來西亞的蒙婉嵐分享「辣死你媽」的椰漿飯、肉骨茶和煎餅，從終年炎熱的馬來西亞來到冬季濕冷的台灣，來上一道家鄉味更添思鄉情。

「大加蚋」來自平埔族語的「Tagala」，是台北盆地起源的舊稱。扶輪社以「大加蚋」命名，一方面是因為扶輪社友多元，來自各地在台北群聚，另一方面則是希望藉由「大加蚋」提醒扶輪人學習沼澤的包容力和生命力，讓行善的影響力持續擴大。

與「台北大加蚋扶輪社」合作的「Foodeast 赴憶文化」是一個新創團隊，創辦人李如寶是來自越南的「海歸新二代」，她在台灣完成學業，致力於成為台越雙邊的文化大使！為了讓更多台灣朋友認識越南文化之美，如寶和一群理念相近的同學從學生社團起步，設計繪本、桌遊、河粉美食包，也積極透過演講和工作坊，幫助新住民和新二代推廣自己的文化特色。

9月17日（六）活動當天將舉辦「創意法國麵包比賽」，由來自雙北、桃園與台中的全國知名越南美食商家大展身手，進行色香味俱全的廚藝比賽。主辦單位「台北大加蚋扶輪社」特別邀請「燦爛時光」東南亞主題書店創辦人廖雲章老師、中央廣播電台越南語節目主持人薛素素老師、曾代表台灣參加西點世界盃的烘培好手楊詠帆老師，一起擔任「創意法國麵包比賽」的評審。

本次活動由「台北大加蚋扶輪社」主辦，「台北大加蚋扶輪社」長期關注新住民、新二代移民文化議題，攜手新創團隊「Foodeast 赴憶文化」一起發揮「破除文化隔閡，創造共融社會」的使命。歷經九個月陸續完成系列活動，包含線上藝文徵稿比賽、文化工作坊、線上講座、桌遊與法國麵包製作體驗等，增進不同年齡層跨文化的認識。

為了增進文化體驗和認識，活動將由「柳柳創意舞團」的新住民姊妹們帶來精彩的開場表演，現場安排好吃好玩的市集與靜態藝文展覽讓民眾參與。為了增加趣味性，也設計親子活動，邀請大人小孩一同參與彩繪紙傘、越式服飾體驗、手沖泰式奶茶與越式咖啡體驗。這個星期六歡迎大朋友、小朋友一起來偽出國！

▲新響越食文化市集活動流程。（圖／台北大加蚋扶輪社提供）
▲新響越食文化市集活動流程。（圖／台北大加蚋扶輪社提供）

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