股匯雙殺！台股終場下挫108點 台積電下跌4.5元
美股15日4大指數全面走低，亞股皆墨，新台幣也持續貶值，最低觸底31.294元，創三年來新低。台北股市今（16）日開低走低，早盤一度跌超過130點，最低下殺來到14521點，終場下跌108點，收在14561.76點，跌幅0.74％，成交金額新台幣2312.30億元，權值股台積電腳軟，今一度跌破470元，終場下跌4.5元至472元。受惠於中央即將開放國門，今航空雙雄、觀光類股紅通通，盤面焦點還有充電樁、安控監測族群逆勢抗跌。
美股道瓊指數15日下跌173.27點，跌幅0.56%，收在30961.82點；那斯達克指數下跌167.32點，跌幅1.43%，收在11552.36點；標普500指數下跌44.66點，跌幅1.13%，收在3901.35點；費城半導體指數下跌42.0點，跌幅1.62%，收在2549.5點。
受美股影響，亞股皆墨，日、韓股下跌逾1%，台北股市今（16）日開低走低，早盤一度跌超過130點，最低下殺來到14521點，終場下跌108點，收在14561.76點，跌幅0.74％，成交金額新台幣2312.30億元，權值股台積電腳軟，今一度跌破470元，終場下跌4.5元至472元。同樣為晶圓代工，聯電跌1.11%，來到39.95元，世界先進跌逾3%、力積電則跌1.83%。
受惠於中央即將開放國門，今航空、觀光類股紅通通，航空雙雄的華航漲逾2%，長榮航漲約1%內，觀光的山富強漲超過9%，五福漲逾7%，鳳凰、易飛網、富野漲約2至5%；今日盤面焦點還有充電樁逆勢抗跌，飛宏漲逾6%，健和興、良維漲約1%內；安全監控族群也漲聲響起，天鉞電漲逾8%，杭特、彩富、勝品、慧友漲約1至4%。