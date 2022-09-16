名家論壇》盧燕俐／第四季還有潛力股嗎？

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不過，台股屬淺碟型市場，年底投信有作帳壓力，股本小、業績佳、有題材的中小型股，股價較易於拉抬，是第四季投資方向的一盞明燈。從近一周OTC指數大漲3.24％，贏過大盤指數的1.72％，以及近一個OTC也上漲1.95％，大勝同期大盤的-5.22％，可瞧出端倪。
然而，動盪行情下，也絕非閉著眼睛跟投信買股。想搭投信順風車，有簡單的一招可參考，就是鎖定「投本比」在8％以下，且產業趨勢向上，又是法人近期買不停的標的。
所謂「投本比」指的是，投信買超張數占這檔股票的比例，有些人誤以為這個數字越高越好，但通常超過12％以上，就是個警戒線，代表多家投信早已卡位完成，後續再加碼空間不大，甚至萬一發生其他黑天鵝事件，或空頭氣焰高漲，「作帳行情變結帳行情」，投資人就會蒙受損失。
因此，「投本比」在5％到8％之間，法人又繼續加碼，產業具想像空間，會是最完美的組合。根據統計(截至9月14日)，目前符合這三項條件的，只有立端和貿聯-KY這兩檔，「投本比」分別是8.08％和8.24％，且9月以來，投信分別買超約千張。
如果再把條件稍微放寬一些，則還有元晶、智伸科、智易，「投本比」依序是9.29％、9.41％和9.63％，其中，元晶買超最多，高達兩萬六千多張，智易也有三千多張。
進一步觀察，這五檔中，立端、智伸科與貿聯-KY都有電動車題材，尤其立端獲台達電入股，想像空間大，智伸科是特斯拉的供應鏈廠商，去年已賺進一個股本，後市仍看俏。
元晶則因歐洲能源危機，太陽能模組需求暢旺，儘管歷年財報不佳，常常在虧損與獲利之間徘徊，但仍獲法人青睞；相較下，智易屬網通族群，而網通又是電子股中表現最為整齊，營收未被下修，部分還逆勢成長的次族群。
提醒讀者，9月21日聯準會做成利率決策後，主席鮑爾的談話，仍是重中之重，也許會因利率結果出爐，台股短線利空出盡，略有反彈，但長線仍得看通膨數據與升息方向，才能推敲底部時點。
因此，儘管有投信認養的小股，較容易逆勢演出，但操作上，仍應嚴守停損停利。保留部分現金，選擇原本已熟悉的個股，等甜蜜價位再加碼，也是不錯的選擇。
●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問
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