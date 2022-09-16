議員公布「中市府局處10大NG排行榜」

台中市議員蔡耀頡、江肇國、周永鴻今（ 16 ）日議會質詢，針對民眾陳情與意見排序「 10 大 NG 市府局處排行榜」，其中，「勇奪」前三名的分別為教育局、交通局以及新聞局， 4 年施政將滿，看不見台中進步，卻看見洩密被害人資訊、交通建設停滯，甚至城市形象不見提升，人民已受夠這樣的市府雜牌軍團隊。市長盧秀燕表示，謝謝指教，市府會虛心改進。

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蔡耀頡提到，年度最後的議期，也是盧市府 4 年任期最後一次開議，提出倒數 10 名局處是希望轉答市民心聲，同時警惕市府團隊，包含僅剩發票抽抽樂功能的大撒幣購物節、設計盧秀燕專屬計算式提升空污數據的無心作為、指揮失能讓基層苦不堪言、虐嬰虐童事件頻傳、建設案件延宕且主打城市美學卻讓民眾看不見、讓浪費公帑的舉辦重複性活動、硬要法辦卻不講道理的蠻橫施政。

江肇國表示，盧市府執政 4 年政績乏善可陳，除被點出的 10 大 NG 局處，包含包庇狼師的教育局、延宕藍線的交通局、膨風內宣的新聞局外，其餘局處單位成績也差強人意，顯見市府「將帥無能，累死三軍」，市長盧秀燕領導無方，對台中缺乏建設性、擘畫性的想法，更放任局處首長任意妄為、隨便發言，市府團隊如同一盤散沙，表現得令人失望。

周永鴻詢問，針對教育局在調查疑似狼師案中是否有人洩密？局長楊振昇先說對教育局同仁有信心不用查，又說已經問過同仁，說法前後矛盾，批評局長憑信心辦案的態度讓人匪夷所思。

此外，交通局長葉昭甫說，學位論文沒有經過指導教授審查修改就要送口試委員會絕對行不通，然而，交通局在山海線鐵路高架化和捷運藍線兩案送審上，不對交通部意見做詳細修正卻抱怨被卡關、無法續審，葉局長明明自己寫過論文卻不懂這個道理，實在很奇怪。

10 大 NG 局處由第一名至第十名依序為，教育局、交通局、新聞局、經發局、環保局、衛生局、社會局、都發局、文化局、法制局。