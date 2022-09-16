回新竹了！林智堅沉默1個月 17日將站台輔選沈慧虹
新竹市前市長林智堅在論文案爭議後，宣佈退出桃園市長選舉，已沉默1個多月，未出席任何公開場合，各界關注林智堅是否會復出輔選。民進黨新竹市長候選人沈慧虹今（16）日表示，林智堅明日將會出席她的百工百業後援會成立大會，並與總統蔡英文及立院總召柯建銘一起出席，成為復出後的第一站公開輔選。
許多媒體關注，明日的百工百業後援會成立大會，前新竹市長林智堅是否會出席？沈慧虹表示，明天是她個人第一場大型造勢活動，她親自邀請林智堅市長出席，林智堅也答應親自到場為她加油，現場還會有蔡總統 柯總召，這些都是過去八年的新竹隊的戰友，中央地方一起合作，所有的成績也讓新竹市這八年來有了翻轉，有很豐富的政績。
媒體問及民眾黨新竹市長候選人高虹安今早在前高雄市長韓國瑜幕僚王淺秋的廣播節目中提到，林智堅回來新竹市是為鞏固民進黨的基本盤，被問到在論文案以及棒球場事件後，林智堅是否成為選戰的包袱？沈慧虹說，新竹市最佳的政績，就是這8年來，她與小智市長以及市府團隊共同的努力，政績明明白白呈現，不容忽視也不容抹煞，沒有誰幫誰站台的問題，這些政績都是大家一起努力的過程，她相信新竹市民都看得到。
沈慧虹反問高虹安，是不是應該告訴大家，今天去上韓粉的主流廣播節目，是不是更坐實藍白合正大光明的在進行，她指出，高虹安都跟著前國民黨新竹市長許明財及前竹市議長謝文進這些國民黨的舊勢力跑攤，不僅更有包袱，恐怕還有更多的背後靈。
新聞來源為Newtalk 新頭殼