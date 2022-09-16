國民岳父換人！徐定禎「辣模女兒」曝光 IG擁9.6萬粉絲
台灣賽車教父「廖老大」女兒廖芸長相甜美，讓他有「國民岳父」封號；然而民進黨苗栗縣長參選人徐定禎日前和兒女一起跑行程，就被眼尖網友發現徐定禎的女兒是擁有精緻五官、火辣身材的模特兒「里唯」，在IG坐擁9.6萬人追蹤，驚豔大票網友，就連澄清醫院胸腔外科主治醫師杜承哲也大讚「國民岳父換人」。
不吝於展現好身材的辣模「里唯」是徐定禎的女兒，經常在IG分享火辣工作照、生活點滴。前陣子中秋連假，徐定禎為了選舉勤跑行程，她也擔任「助選小幫手」陪爸爸跑行程，讓徐定禎在臉書感動發文，「中秋團圓佳節，孩子們也回家團聚。平常只有我和太太跑行程，今天多了女兒當我們助選小幫手，一家人熱熱鬧鬧，對我們來說格外溫馨快樂」。
就在里唯陪爸爸跑行程以後，IG內的火辣照片也立刻被翻出，性感模樣也驚豔大批網友，就連醫師杜承哲也直接在臉書貼出廖老大父女、徐定禎父女的組圖，笑稱「特此宣佈國民岳父換人，喝杯甘蔗青茶懷念他，里唯兵長原來不是只會砍我脖子，也是會代言時裝品牌的」，並在留言區讚「重點是給人的感覺很自然」，意外掀起討論。
實際查看里唯IG，針對上新聞一事，她大方地PO出自己剛起床戴眼鏡素顏的樣子，表示「噗，又辣又美的女兒要出門了」，也透露爸爸並不會因為她工作拍攝很多性感照而罵她，「不會並不會」，自然不做作的樣貌圈粉無數。（編輯：郭佩蓉）