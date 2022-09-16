再批政府擋疫苗　國民黨團：薛瑞元才是裝睡叫不醒

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曾銘宗指出，薛瑞元部長在國民黨團召開記者會之後，還出來說夢話，說「他(工商協進會)沒有來約時間。」但是薛瑞元部長根本沒有給出時間，工商協進會又怎麼能見到？難道是薛瑞元部長從次長升任到部長之後，就夢話連篇？裝睡覺不醒？國民黨團合理的推測，當時的薛瑞元次長不給工商協進會時間之後，就跟當時的衛福部長陳時中報告，陳時中向行政院報告，才會有後續沈榮津副院長，打電話給工商協進會理事長林伯豐。
曾銘宗表示，昨天陳時中出面否認阻擋說，他說疫苗是重要防疫戰略武器，政府絕對不會阻擋，曾銘宗批評根本是睜眼說瞎話。前副總統呂秀蓮就曾在媒體上透露，當時她計畫捐贈3,000萬劑BNT疫苗給政府，約見陳時中卻遭到「已讀不回」。曾銘宗正告陳時中，呂秀蓮前副總統是你民進黨的大老，連要約個時間見面都「已讀不回」，陳時中還敢嚴正否認？
曾銘宗進一步表示，沈榮津也回應說，去年疫情爆發之際，產業界、企業界均表示要買疫苗，當時並未阻擋，因為必須政府擔保，不是你想，就買得到。曾銘宗質疑，沈榮津副院長的回應根本就是推卸之詞，當時民間願意捐贈疫苗，民眾有需要疫苗，蔡政府連積極協助都不願意。
曾銘宗表示，林伯豐昨天也回應說，當時沈榮津副院長告訴他：「這個事情(買疫苗)是政府應該做的，政府會安排購買，不需要民間捐贈。」曾銘宗質疑，難道這不是政府阻擋民間捐贈疫苗嗎？事實是，沈榮津副院長打電話給林伯豐理事長，阻擋了工商協進會捐贈疫苗。
曾銘宗表示，去年5、6月間疫情大爆發，民間缺疫苗，相關企業、民間團體都希望盡一己之力，盡企業社會責任，願意購買疫苗捐贈給政府，反倒是政府不積極協助，還處處卡關，置人民健康於不顧，心中只想選舉。國民黨團再次請問蔡政府，為什麼要阻擋民間團體購買捐贈給政府？蔡政府擋疫苗的事，已經人盡皆知，竟然敢用公權力跟網軍抹黑、說謊，國民黨團給予最嚴厲譴責，罔顧全民健康權利，不斷擋疫苗，居心何在？請蔡政府出來說清楚、講明白！
書記長李德維表示，民進黨政府到底有沒有阻擋民間購買、捐贈疫苗？民進黨用一個又一個謊，去圓前面的謊，國民黨團昨日拿出中央疫情指揮中心公文，內容指出「蘇貞昌院長已責成相關單位建立服務窗口，企業由經濟部長王美花負責、民間團體由內政部次長陳宗彥負責。」李德維質疑，除了鴻海、台積電和慈濟之外，請問王美花部長、陳宗彥次長你們還服務過哪些民間、工商團體？還是跟沈榮津副院長一樣，「提醒」企業、民間團體「不要來找麻煩」呢？
李德維指出，國民黨團昨日提出工商協進會和全國工總，只是當時願意捐贈疫苗給政府的其中之二，民進黨政府只會千篇一律說是「政府的事」，但疫苗缺乏是事實，蔡政府的做法和態度，這不是阻擋，什麼才是阻擋？難道只要有辦法見到蔡英文總，才能夠捐贈？連呂秀蓮前副總統想見陳時中，都被陳時中推掉說「不必見」，這不是阻擋嗎？
李德維指出，薛瑞元部長一推二五六，用太太作夢回應國民黨團提出相關事證，證明政府阻擋民間捐贈疫苗的質疑，這是不是太囂張了？呂秀蓮前副總統當初要捐贈的疫苗，不是中國大陸的科興或國藥，而是BNT，結果遭到民進黨政府如何對待？國民黨團要求薛瑞元部長必須說清楚，當時衛福部內部決策，是不是不希望民間購買疫苗捐贈給政府？到底是誰在擋疫苗？是誰不願意讓民間捐贈疫苗？民進黨政府必須給全民一個交代。