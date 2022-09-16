安倍國葬出席名單確定！謝長廷：跨黨派、人選非常好

日本前首相安倍晉三遇刺辭世，日本政府定於本月27日舉辦國葬儀式，總統蔡英文指派台灣日本關係協會會長蘇嘉全、立法院前院長王金平，以及駐日本代表謝長廷，共同組成代表團，出席國葬儀式。謝長廷今（16）日指出，總統決定得非常好，考慮到超越黨派、且3人都與日本有淵源。 我是廣告 請繼續往下閱讀 謝長廷今天出席文總在東京舉辦的TAIWAN PLUS生活節記者會，會上被媒體詢問國葬與台日關係等議題。謝長廷表示，台灣組代表團參加，對台日關係來說是「善的循環」、「善生善、美生美」，「我們對他好、他們也對我們好」。至於中國是否會反彈。他認為，應該是不會，也相信不會。對於人選考量。謝長廷指出，總統決定得，都非常好，是跨黨派、超越黨派的組合，且3人都跟日本有淵源，王金平酒量在日本政界有名、熟人很多，蘇嘉全是現在政治窗口的會長，自己則是適合帶路。媒體詢問上次副總統賴清德赴日悼念相當低調，這次卻是正式安排、正式邀請？謝長廷回答，這是國家秘密。安倍晉三中彈送醫！謝長廷：駐日大使館致電家屬關切927安倍晉三國喪 蔡英文派蘇嘉全、王金平與謝長廷出席賴清德赴日悼念安倍 謝長廷揭「迴避中國大使」低調過程安倍葬禮之後 謝長廷透露：7位日本國會議員月底將訪台