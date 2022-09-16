小鬼黃鴻升逝世2週年！峮峮IG限時「一張圖」粉絲爆心疼
藝人小鬼（黃鴻升）2020年9月因為心臟主動脈剝離猝逝，今（16）日滿2週年，不少演藝圈好友紛紛透過社群平台訴說對他的想念。當時與他秘戀1年半的中信兄弟「啦啦隊女神」峮峮也因他的死訊跟著曝光，峮峮當時悲痛發文「黃鴻升，我只想要你，人生真的太難了」，稍早她也在IG限時動態PO出一張圖，讓人相當心疼。
峮峮在小鬼過世後，悲痛在IG發文證實自己和小鬼在一起將近一年半，「每一天，我都在想我怎麼可能那麼幸福，每一天，我都在想怎麼會遇的到這麼合的來的人，每一天，我都在感謝老天讓我遇見了你。雖然我們總是待在家，卻都很開心不無聊也不吵架，結果，還是被拍了。我知道你覺得低調對我們都好，所以我們是，好朋友。但我好像沒辦法了太痛了，無法再在乎媒體跟酸民要怎麼寫怎麼酸了，不想再假裝了，對不起，破壞了我們的約定，謝謝你一直這麼保護我寵我」。
峮峮也說，「我提出的任何要求，即便莫名奇妙你也都會做到，到哪裡、做什麼、有誰，也都會拍照拍影片給我，工作之外，不論任何時候即便洗澡睡覺也都秒接秒回，就為了讓我安心，這將近一年半的時間以來都沒有變過。但昨晚，我卻怎麼樣都聯絡不到你，一直以來都是你來找我，除了透過手機，我不知道怎麼找到你，這才發現，我…真的無能為力。兩週前，你突然跟我說，我們不要結婚好嗎？我說為什麼？你說這樣如果未來我怎麼了妳就可以不用負責任，妳可以是一張白紙的嫁給別人，可是黃鴻升我只想要你，人生，真的太難太難了」。
而今日是小鬼逝世2週年，她也在IG限時動態發出一張自己在球場邊應援的照片，只見天空中有兩道彩虹，她也在彩虹上面放了一顆白色愛心，彷彿在訴說對小鬼的想念，讓粉絲超心疼。（編輯：郭佩蓉）