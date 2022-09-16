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柯志恩批高雄又見浮屍　精神科醫師：不應選舉操作

▲柯志恩認為，浮屍問題連續發生且未能獲得改善，認為市長陳其邁「難辭其咎」。（圖／柯志恩競總提供）
▲柯志恩認為，浮屍問題連續發生且未能獲得改善，認為市長陳其邁「難辭其咎」。（圖／柯志恩競總提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-09-16 15:16:51

昨（15）日在高雄西子灣和蓮池潭分別出現浮屍，國民黨高雄市長參選人柯志恩認為，浮屍問題連續發生且未能獲得改善，「陳市長，您難辭其咎」，而對自殺防治有多年經驗的前凱旋醫院社區精神科主任林耕新醫師則表示，自殺防治不應選舉操作，不應因選舉渲染自殺，尤其是去敘述如何自殺，在哪裡自殺、自殺方式、甚至簡化自殺原因，這些會引起複製貓（copy cat）效應，非常不適當。

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柯志恩說，在日前就已呼籲過陳其邁市府，要注重近期密集出現的浮屍案，以及背後的經濟、社會與心理因素，但市府不只避重就輕，僅官腔回應說會加強督導，始終不肯正視問題的嚴重性，針對接二連三的浮屍問題，以及背後的經濟社會與心理結構因素，陳其邁市長能多點關心，不再逃避問題，認真看待基層的苦，守護市民寶貴的生命嗎？

林耕新醫師則指出，自殺防治是一個細膩而嚴肅的問題，更是所有關心高雄市自殺防治議題的人士所應持的共識與態度。有關自殺防治，須各界齊心攜手共同合作，同時亦呼籲應避免相關事件與情節，後續的複製貓（copy cat）效應，將可能促進模仿而發生更多類似自殺案件，自殺多為多重原因的結果，不同原因之間會有交互作用，不應簡化自殺原因、進行操作。

▲高雄市政府9月14日邀集警察局及區公所區長跨網絡研議精進水域防治策略。（圖／高雄市衛生局提供）
▲高雄市政府9月14日邀集警察局及區公所區長跨網絡研議精進水域防治策略。（圖／高雄市衛生局提供）
高雄市衛生局副局長潘炤穎表示，高雄市近5年「自殺標準化死亡率」以108年最高，之後反轉下降，其過程為高雄市府邀集自殺防治專家、水域相關局處及跨網絡12局處多次討論自殺防治策略，對於有自殺意念專人輔導防範於未然，已發生行為的個案則由心衛社工與自殺關懷訪視員進行個案管理，並針對自殺高頻個案進行跨局處討論提出策略，以期有效管理。

衛生局統計，近五年的自殺企圖通報原因，以憂鬱傾向、家庭成員問題、感情受挫等複合因素為最常見。高雄建立自殺防治網絡透過與社會安全網的連結，強調以家庭為中心、社區為基石，並透過擴充社工人力，設社區福利服務及心理衛生工作據點，結合民間力量，提供以家庭為中心的整合服務，協助困頓個人及脆弱家庭建立以社區為基礎的支持體系。

此外，針對國人憂鬱症就醫率偏低且容易中斷治療，需要家人支持陪伴，衛生局近年努力推廣認識憂鬱徵兆、老人憂鬱篩檢、心情溫度計測量、家庭關懷、高雄市心理精神醫療資源地圖等，能早期發現早期治療，避免衍生自殺之憾事。

▲高雄市衛生局提供24小時安心專線，希望民眾珍愛生命，把心事說出來。（圖／高雄市衛生局提供）
▲高雄市衛生局提供24小時安心專線，希望民眾珍愛生命，把心事說出來。（圖／高雄市衛生局提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

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