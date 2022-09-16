柯志恩批高雄又見浮屍　精神科醫師：不應選舉操作

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林耕新醫師則指出，自殺防治是一個細膩而嚴肅的問題，更是所有關心高雄市自殺防治議題的人士所應持的共識與態度。有關自殺防治，須各界齊心攜手共同合作，同時亦呼籲應避免相關事件與情節，後續的複製貓（copy cat）效應，將可能促進模仿而發生更多類似自殺案件，自殺多為多重原因的結果，不同原因之間會有交互作用，不應簡化自殺原因、進行操作。
高雄市衛生局副局長潘炤穎表示，高雄市近5年「自殺標準化死亡率」以108年最高，之後反轉下降，其過程為高雄市府邀集自殺防治專家、水域相關局處及跨網絡12局處多次討論自殺防治策略，對於有自殺意念專人輔導防範於未然，已發生行為的個案則由心衛社工與自殺關懷訪視員進行個案管理，並針對自殺高頻個案進行跨局處討論提出策略，以期有效管理。
衛生局統計，近五年的自殺企圖通報原因，以憂鬱傾向、家庭成員問題、感情受挫等複合因素為最常見。高雄建立自殺防治網絡透過與社會安全網的連結，強調以家庭為中心、社區為基石，並透過擴充社工人力，設社區福利服務及心理衛生工作據點，結合民間力量，提供以家庭為中心的整合服務，協助困頓個人及脆弱家庭建立以社區為基礎的支持體系。
此外，針對國人憂鬱症就醫率偏低且容易中斷治療，需要家人支持陪伴，衛生局近年努力推廣認識憂鬱徵兆、老人憂鬱篩檢、心情溫度計測量、家庭關懷、高雄市心理精神醫療資源地圖等，能早期發現早期治療，避免衍生自殺之憾事。
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自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
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