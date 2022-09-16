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王室女性第1人！安妮公主為母親守靈　性別權利討論再起

▲安妮長公主（中）是伊莉莎白二世唯一的女兒，在她駕崩後也隨兄弟們一起著軍裝、為母親守靈。（圖／美聯社／達志影像）
▲安妮長公主（中）是伊莉莎白二世唯一的女兒，在她駕崩後也隨兄弟們一起著軍裝、為母親守靈。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

2022-09-16 15:18:132022-09-16 15:27:01

英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）於8日駕崩，英國王室傳統舉行名為「王子守夜」（Vigil of the Princes）的儀式，而伊莉莎白二世唯一的女兒、安妮長公主（HRH The Princess Anne, Princess Royal）也身穿軍裝，與其他兄弟一起站在母親靈柩旁，成為英國史上首位參與守夜儀式的王室女性，象徵對母親最後的守護，並展示皇室團結。有英國媒體報導稱，隨著伊莉莎白二世駕崩，英國社會也掀起王室女性權利、地位提升的討論。

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根據《每日郵報》報導，近日英國國內有越來越多的呼聲，要求讓安妮長公主在現任英王查爾斯三世（King Charles III）因故缺席時，也能暫代國王、履行王室職責；依照現行法律，除了君主的配偶外，國務顧問（Counsellors of State）的職位會自動授予給繼承人選中，年齡超過21歲的頭4位皇室成員，就連近年性醜聞纏身的安德魯王子（Prince Andrew）、宣布脫離王室的哈利王子（Prince Harry）也包含在內。

伊莉莎白二世仍在世時，4名國務顧問（配偶除外）分別是查爾斯王儲、威廉王子、哈利王子及安德魯王子；隨著女王去世，變成威廉王子、哈利王子、安德魯王子，以及安德魯王子的長女碧翠絲公主（HRH Princess Beatrice）。

報導指出，安妮長公主明顯被遺漏在國務顧問人選的名單中，主要是因法律賦予女性皇族的繼承權更少，而她目前在王位繼承人順序上位列第16，儘管她曾一度是第2順位的王位繼承人。

批評者認為，就連因為性醜聞指控而遭拔除榮譽頭銜、辭去王室職務的安德魯王子都能是國務顧問，排除安妮長公主並不公平，何況高齡72歲的安妮一直是最辛勤的王室成員之一，還在2021年以代表王室出席387次正式活動的傲人數字，榮登「最努力工作的王室成員」。不過其實此事並不是由查爾斯三世自己決定的，而是1937年的《攝政法》（Regency Act）所規定，若要更改，只有國會有權修法。

班格爾大學（Bangor University）法律學者普雷斯科特博士（Dr. Craig Prescott）告訴《每日郵報》，額外增加國務顧問人選並非沒有先例，1952年英王喬治六世（George VI）去世後，隨著他女兒伊莉莎白二世繼位，伊莉莎白王太后（Queen Elizabeth The Queen Mother）本應失去國務顧問的身分，因為她不再是國王的配偶；但隨著女兒推動有關法律的變更，讓她在餘生都享有國務顧問的頭銜，所以增加國務顧問人選並不是大問題，只是立法過程仍可能面臨不可預測性。

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