王室女性第1人！安妮公主為母親守靈　性別權利討論再起

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伊莉莎白二世仍在世時，4名國務顧問（配偶除外）分別是查爾斯王儲、威廉王子、哈利王子及安德魯王子；隨著女王去世，變成威廉王子、哈利王子、安德魯王子，以及安德魯王子的長女碧翠絲公主（HRH Princess Beatrice）。
報導指出，安妮長公主明顯被遺漏在國務顧問人選的名單中，主要是因法律賦予女性皇族的繼承權更少，而她目前在王位繼承人順序上位列第16，儘管她曾一度是第2順位的王位繼承人。
批評者認為，就連因為性醜聞指控而遭拔除榮譽頭銜、辭去王室職務的安德魯王子都能是國務顧問，排除安妮長公主並不公平，何況高齡72歲的安妮一直是最辛勤的王室成員之一，還在2021年以代表王室出席387次正式活動的傲人數字，榮登「最努力工作的王室成員」。不過其實此事並不是由查爾斯三世自己決定的，而是1937年的《攝政法》（Regency Act）所規定，若要更改，只有國會有權修法。
班格爾大學（Bangor University）法律學者普雷斯科特博士（Dr. Craig Prescott）告訴《每日郵報》，額外增加國務顧問人選並非沒有先例，1952年英王喬治六世（George VI）去世後，隨著他女兒伊莉莎白二世繼位，伊莉莎白王太后（Queen Elizabeth The Queen Mother）本應失去國務顧問的身分，因為她不再是國王的配偶；但隨著女兒推動有關法律的變更，讓她在餘生都享有國務顧問的頭銜，所以增加國務顧問人選並不是大問題，只是立法過程仍可能面臨不可預測性。