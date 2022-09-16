網球／捍衛主場!　台灣組夢幻陣容抗港

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第一點單打莊吉生將面對香港隊好手黃澤林，黃澤林是去年美網和今年澳網青少年男雙冠軍，更曾到西班牙的Rafael Nadal學院訓練，被譽為網壇明日新秀。莊吉生表示，對於黃澤林並不陌生，雙方曾在2019年中港台維斯盃交手過，「當時他只有16歲，現在應該進步很多，我也是要準備好。」談到個人身體狀況，莊吉生半開玩笑説：「溫布頓後有些傷勢，但我覺得是太想台灣了，不過我已經回來三週，目前狀況調整都還不錯。」
吳東霖則在第二點單打對決王康傑，身為本次隊上單打排名最高的選手，吳東霖表示或多或少有些壓力，「很久沒有在台灣比賽，這次以第一單打的身份出賽，我覺得要做好功課，保持平常心，把平常的實力發揮出來，應該就很有競爭力。」
關鍵第三點雙打，由許育修和何承叡迎戰黃澤林和黃俊鏗。許育修目前雙打世界排名158位，對於和何承叡攜手十分有信心，兩人前幾天也曾一同訓練，搭擋默契不在話下。
許育修説：「之前在台灣的全排和國外的ITF未來賽搭擋，他的發球相當出色，也讓我在網前有機會展現優勢，拿下更多分數，希望中華隊能以3比0取勝，也是最好的情況。」何承叡首度參加台維斯盃，對此感到相當興奮，「許育修在網前處理比別人成熟，我就把自己的發球和底線優勢打出來，應該就沒什麼問題。」
楊宗樺曾多次披上國家隊戰袍，也是陣中台維斯盃經驗最豐富的選手，本次雖暫時未被安排任何賽程，楊宗樺仍會在場邊爲隊友加油助陣，他笑說：「他們在職業場上都已經很久了，應該不太需要我的建議，這次團隊的合作相當不錯，希望一切順利。」