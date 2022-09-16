「他們就希望把案子引向抄襲」　張善政：裝睡的人叫不醒

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張善政上午受訪時表示，對平面媒體報導所說的，農委會合約中的保密條款有一個10之2，還有第24條，其實他們的機密不屬於就是科技機密的資料，且在2007年3年研究之後就已經視為解密了。張善政表示，合約條款不能這樣解釋，第10條的第一款講得非常清楚，對於計畫主持人更計畫團隊是有保密義務的。至於農委會說，後來因為有的資料有陸續上網，所以就沒有保密的問題，張善政說，陸續上網資料並不是全部的資料，沒有上網的資料，還是受到保密的限制。
媒體追問，根據合約中的10條的3款有提到不能涉及內容抄襲重製的部分，希望可以說清楚。張善政表示，他們（民進黨）因為林智堅的關係有抄襲的陰影，不斷地把這抄襲的帽子往我身上戴，但我們已經講過，非常非常多次，這是一個引進國外先進技術的研究的一個案子，不是論文研究。但他們是「裝睡的人叫不醒」，還是在講抄襲。裝睡的人叫不醒，他們就是希望還是把這個案子引向抄襲，張善政說，「我覺得非常非常糟糕」。
對於鄭運鵬說，如果張已經知道這個是可以解密的話，如果不想講的話，就應該要講清楚？張善政表示，農委會公佈了一些資料，可是並沒有公佈全部的資料，沒有公布的資料還是受限於保密條款。
張善政並且強調，當出合約並沒有上網公告，直到最近有名嘴爆料，大家才知道原來有這個條文，所以農委會現在已經上網公告的資料並不是所有完整的資料。第二個例子，張善政重申，這個計畫經費如果有一塊錢進到我的口袋，他就退選，在宏碁提的這個計劃書裏面，有人事預算的分配，分配裡面可以看到他的名下是沒有分配任何的人事經費。張善政最後強調，農委會現在公佈的資料部分裡面的，那沒有公佈資料，就是受限於保密條款，就這麼簡單。