COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

盧秀燕最新民調領先3成　蔡其昌競總：凡出包必有民調

▲一星期內連續2次民調大贏，盧秀燕表示，最高興的是台中人幸福感蟬聯全國第一。（圖／台中市政府提供，2022.09.16）
▲一星期內連續2次民調大贏，盧秀燕表示，最高興的是台中人幸福感蟬聯全國第一。（圖／台中市政府提供，2022.09.16）

記者顏幸如／台中報導

2022-09-16 15:45:36

大台中市政發展協會今公佈2022台中市選舉民調結果，爭取連任的國民黨台中市長盧秀燕獲51.5％支持、民進黨提名的立法院副院長蔡其昌21.9％。盧秀燕一貫低調不回應，蔡競選總部發言人陳世凱指出，盧市府每次出包就會出現民調，市民已看膩這種粗糙手法。

我是廣告 請繼續往下閱讀
距年底選舉剩70幾天，東海大學教授、大台中市政發展協會執行長潘兆民今（16日）發布民調結果，爭取連任的台中市長盧秀燕，以51.5％的支持度領先民進黨蔡其昌的21.9％，兩人支持度差距將近3成。

▲大台中市政發展協會執行長潘兆民（右二）發表台中市長民調結果，盧秀燕大贏蔡其昌3成。（圖／大台中市政發展協會提供，2022.09.16）
▲大台中市政發展協會執行長潘兆民（右二）發表台中市長民調結果，盧秀燕大贏蔡其昌3成。（圖／大台中市政發展協會提供，2022.09.16）
該份民調委託艾普羅公司，於9月5、6日以中華電信住宅電話簿為抽樣清冊，針對台中市20歲以上成人進行電話訪問，有效份數1,073份。潘兆民表示，調查發現盧秀燕信任度與滿意度為71.7％與72.5％，蔡其昌信任度5.4%，問政滿意度43％。

在支持度部份，盧秀燕51.5％，蔡其昌21.9％。其中泛藍選民會投給盧秀燕是壓倒性的92.9％，投給蔡其昌僅1.8％；泛綠投蔡有62.2％，投盧還有25.3％。這次也針對台中市議員選舉進行民調，國民黨籍議員候選人支持度26.2％，民進黨議員支持度19.4％，仍有32.2％尚未決定議員支持人選。

前台中市議員王秋冬解讀，多次民調下來，盧秀燕都領先蔡其昌3成上下，比上次大贏林佳龍20多萬票（約15%）差距更大，他認為是民進黨中央執政不力，疫苗問題不斷發酵，衝擊蔡其昌支持度。另外在台中人很在意的空污問題，比起盧市府積極整治中火污染，蔡其昌多次站在對立面，也讓民眾質疑。

前台中縣議員、無黨籍彰化市長候選人劉坤鱧指出，盧秀燕少數民調低於5成者，就是在海線兩區，民進黨有中央執政優勢，盧秀燕應該努力串連彰化、南投共同生活圈，若能扮演跨縣市發展的領頭羊角色，民眾會更寄予厚望。

▲國民黨市議員賴義鍠肯定盧秀燕施政，認為高民調實至名歸。（圖／記者顏幸如攝，2022.09.16）
▲國民黨市議員賴義鍠肯定盧秀燕施政，認為獲得高民調實至名歸。（圖／記者顏幸如攝，2022.09.16）
國民黨議員賴義鍠下午質詢時，恭喜盧秀燕本週連續2次獲民調肯定，盧秀燕表示，關於團體施政評價，她最高興的是台中蟬聯最幸福城市（指14日台灣世界新聞傳播協會公布2022年度「22縣市有感施政大調查」），但對於個人的民調（今天的大台中市政發展協會），她一向不評論。

台中市議員、蔡其昌競選總部發言人陳世凱回應，從社宅賣財團、捷運藍線站址變更圖利特定人、拖延虐童虐嬰事件、包庇台中狼師案至今，每當爆發重大問題，台中市就會出現民調，市民已看膩這種粗糙手法。盧市長現在連這種完全沒聽過的單位都拿出來當民調工具，還不如好好面對台中市民的質疑。

縣市首長最新民調台南居6都亞軍 黃偉哲8成滿意度獲金獎

桃民調藍綠拉近　賴香伶：顯示民眾對國、民兩黨不放心

民調領先張善政？鄭運鵬：沒有拿民調做宣傳

北市民調落居第三　陳時中：支持我的人趕快跳出來

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀