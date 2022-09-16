盧秀燕最新民調領先3成　蔡其昌競總：凡出包必有民調

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該份民調委託艾普羅公司，於9月5、6日以中華電信住宅電話簿為抽樣清冊，針對台中市20歲以上成人進行電話訪問，有效份數1,073份。潘兆民表示，調查發現盧秀燕信任度與滿意度為71.7％與72.5％，蔡其昌信任度5.4%，問政滿意度43％。
在支持度部份，盧秀燕51.5％，蔡其昌21.9％。其中泛藍選民會投給盧秀燕是壓倒性的92.9％，投給蔡其昌僅1.8％；泛綠投蔡有62.2％，投盧還有25.3％。這次也針對台中市議員選舉進行民調，國民黨籍議員候選人支持度26.2％，民進黨議員支持度19.4％，仍有32.2％尚未決定議員支持人選。
前台中市議員王秋冬解讀，多次民調下來，盧秀燕都領先蔡其昌3成上下，比上次大贏林佳龍20多萬票（約15%）差距更大，他認為是民進黨中央執政不力，疫苗問題不斷發酵，衝擊蔡其昌支持度。另外在台中人很在意的空污問題，比起盧市府積極整治中火污染，蔡其昌多次站在對立面，也讓民眾質疑。
前台中縣議員、無黨籍彰化市長候選人劉坤鱧指出，盧秀燕少數民調低於5成者，就是在海線兩區，民進黨有中央執政優勢，盧秀燕應該努力串連彰化、南投共同生活圈，若能扮演跨縣市發展的領頭羊角色，民眾會更寄予厚望。
國民黨議員賴義鍠下午質詢時，恭喜盧秀燕本週連續2次獲民調肯定，盧秀燕表示，關於團體施政評價，她最高興的是台中蟬聯最幸福城市（指14日台灣世界新聞傳播協會公布2022年度「22縣市有感施政大調查」），但對於個人的民調（今天的大台中市政發展協會），她一向不評論。
台中市議員、蔡其昌競選總部發言人陳世凱回應，從社宅賣財團、捷運藍線站址變更圖利特定人、拖延虐童虐嬰事件、包庇台中狼師案至今，每當爆發重大問題，台中市就會出現民調，市民已看膩這種粗糙手法。盧市長現在連這種完全沒聽過的單位都拿出來當民調工具，還不如好好面對台中市民的質疑。