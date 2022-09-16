娃娃機夾Coach！開箱「只剩鐵塊」傻眼 警冷：報警幹嘛
這樣算詐騙？一名男網友透露，自己最近到夾娃娃機店，看到Coach皮夾，一旁還貼著購買證明、保卡等，機台內顯示保夾價格為1980元，不過自己僅花260元就把「Coach盒子」夾到手，原本還相當高興，不過一「開箱」就傻眼了，裡面僅放兩片鐵塊，讓他一氣之下立即報警，沒想到連警方也束手無策，要網友自行聯絡台主，但他也找不到聯絡電話，只能認賠回家。
男網友在《爆廢公社二館》無奈抱怨，自己最近前往夾娃娃機店，看到店家竟然放Coach皮夾到夾娃娃機內，且一旁還貼著購買證明、保卡等，看似可信度相當高，因此自己瘋狂投幣夾取，機台內顯示保夾價格為1980元，不過自己僅花260元就把「Coach盒子」夾到手。
男網友原本還相當高興，不過他一「開箱」整個人傻眼，無奈表示「你沒看錯，就只有兩片鐵塊，啥都沒有」，當下男網友也立即撥打報案電話，員警卻無奈表示「報警幹嘛？請自行聯絡台主。」
男網友表示，這些夾娃娃機台沒有台主電話，也沒有說可以夾換，最終「自認倒楣睡覺去！」；文章曝光後，引來多名網友砲轟，「 應該已構成詐欺」、「 就算夾到也是膺品 」、「這算不當得利，可以提告求償」、「直接貼地方社團，台主跟場主應該很快就會出面了」等，引發討論。（編輯：孫唯容）