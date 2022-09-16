中捷運橘線銜接機場　議員提規劃潭雅神

台中市議會今 (16) 日進行市政總質詢，民進黨議員周永鴻質詢時爭取捷運橘線機場連接神岡豐原，中長程路網的豐工軸線、崇德豐原線要加速規劃，行經潭雅神黃金產業廊帶。

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周永鴻指出，目前正在規劃中的橘線機場捷運有兩項重要意義。第一，橘線銜接清泉崗機場國家門戶，第二，橘線周邊的潭雅神地區是產業黃金廊帶，有中科和眾多中小企業，許多工業隱形冠軍都來自潭雅神。但目前捷運橘線只開到機場，沒有連接到神岡、豐原對潭雅神和原縣區的發展助益有限。

周永鴻表示，捷運橘線應該延伸神岡、豐原，而不是只開到機場。捷運橘線帶來的不只是交通運輸升級，國家門戶接到縣區，更能和產業加成，並長遠改變地方文化。

周永鴻也指出，目前捷運中長程路網中，豐科軸線銜接豐原和中科；崇德豐原線串聯潭子和市區，將是潭雅神從黃金產業廊帶升級為宜居產業城的重要關鍵。他向交通局長葉昭甫爭取一併檢討路線，加速規劃進度。

交通局長葉昭甫指出，行政院核定台灣有四個國際機場，目前只有清泉崗沒有軌道連結，這條機場捷運路線希望扮演國際機場軌道的聯外運輸骨幹，規劃自台中國際機場起，經大雅、水湳經貿園區及一中商圈至台中車站後，續往中興大學、大里、霧峰。在機場段以高架型式行經中清路，至水湳經貿園區及市區段則改以地下化，並於中興大學後出土採高架段至霧峰省議會附近止，路線長度約 29.2 公里，共設置 26 座車站。