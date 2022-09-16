海王星明天「最接近地球」！亮度今年之最 觀星秘訣曝光
太陽系中最遙遠的行星海王星，將在明（17）日上午到達「衝」的位置，也就是地球位於中心，而太陽和海王星位在地球兩側、且赤經經度相差180度的位置，亮度為7.8等，雖然屆時是在距離地球最近的時段，但仍有43億公里的距離；亮度達到最亮，也還是無法以肉眼看見，所以極少人真正親眼見過這顆神祕的行星。不過台北市立天文館表示，其實只要使用一般的雙筒望遠鏡，配合適當指引，要看到這顆唯一無法以肉眼看見的行星並非難事，這幾週都是觀賞的最佳時段。
尋找海王星的方法很簡單，它近期剛好位於木星與土星連線，距離木星約1/4處，而木星及土星正是天黑後東方最亮的兩顆星，因此成為尋找海王星的最佳指標。可在較無光害處，用雙筒望遠鏡或小型望遠鏡，根據木星與土星找到前述位置，視野中偏藍色的海王星與其他恆星極為不同，很好辨認。下圖中放大的5°圓形範圍約為雙筒望遠鏡的視野，可提供比對參考，望遠鏡若有腳架固定則更便於準確定位。
海王星於1846年才被發現，其大氣中的甲烷會吸收紅光而使得外觀略呈藍色。目前已知有14顆衛星，其中最大的一顆衛星：海衛一是太陽系第七大衛星，比月球小，但比冥王星大，亮度和冥王星相近。臺北天文館於9月10日拍攝的海王星影像中即清楚呈現海衛一。海王星是目前最少被探測的行星，只有航海家二號曾在1989年飛掠時拍攝了一些照片，可說是太陽系中最神秘的一顆行星。
此外，海王星也是天文學史上第一個透過「力學計算」找到的新天體，由於19世紀天文學家觀測天王星的位置與預期偏差很大，認為在外側有天體的重力影響天王星的軌道，因此英國數學家亞當斯和法國天文學家勒維耶分別計算新天體的軌道與可能位置，最後由柏林天文臺於1846年9月23日發現海王星。也有歷史學家檢視伽利略的紀錄後認為，伽利略應該在1612年12月28日就曾首度觀測並描繪出海王星位置，且在1613年1月27日再次觀測到，只可惜伽利略的望遠鏡不夠清晰，所以誤認為是恆星。