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張善政案初步調查「6篇重複度高」！農委會曝證據一次看

▲農委會今（16）日下午臨時召開記者會，公布初步調查結果，記者會由農委會副主委陳駿季主持。（圖／記者許若茵攝，2022.09.16）
▲農委會今（16）日下午臨時召開記者會，公布初步調查結果，記者會由農委會副主委陳駿季主持。（圖／記者許若茵攝，2022.09.16）

記者許若茵／台北報導

2022-09-16 16:16:52

國民黨桃園市長參選人張善政，被爆任職宏碁副總期間，主持的農委會研究計畫報告涉嫌抄襲。今（16）日下午，農委會臨時召開記者會說明初步調查結果，針對23處疑義有未列參考文獻、使用相同圖表文字等情形，全文比對結果與系統資料庫重複度高共計6篇，已行文請宏碁公司與張善政於30日前提供書面說明。

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繼民進黨前桃園市長參選人林智堅因論文抄襲退選，張善政8月30日也被爆料，在任職宏碁副總期間，曾向農委會申請3年科技計畫研究「農業電子化發展策略分析與規劃」，總經費達5700萬元，但內容卻涉嫌抄襲。時隔近半個月，農委會今下午臨時召開記者會，公布初步調查結果，記者會由農委會副主委陳駿季主持。

陳駿季表示，農委會科技計畫的研究報告，須依「行政院農業委員會暨所屬機關科技計畫研提與管理作業規範」，以科技或學術期刊論文方式撰寫，目的是確認計畫執行團隊的結果與其他人的研究結果不同。

陳駿季說明，農委會本次檢視原則為報告與其他文件是否有相同文字、圖表、使用該文字、圖表是否標示出處，引述內容是否標註對應的參考文獻、是否標註引述來源。陳駿季指出，目前處理進度是檢視外界提出疑義資料，全文檢視委辦計畫研究報告，確認有待釐清事項，讓受委託單位、計畫主持人書面說明。

針對外界提出97年及98年研究報告共計23項疑義，包含97年19項、98年4項，農委會人工比對結果發現，23項都完全沒有標註引述來源，引用內容部分未列參考文獻，確實有報告內文與參考文獻或資料來源使用相同文字圖表等樣態。

▲▲針對外界提出97年及98年研究報告共計23項疑義，包含97年19項、98年4項，農委會人工比對結果發現，23項都完全沒有標註引述來源。（圖／農委會提供）
▲針對外界提出97年及98年研究報告共計23項疑義，包含97年19項、98年4項，農委會人工比對結果發現，23項都完全沒有標註引述來源。（圖／農委會提供）
以97年第二份子報告「WiMAX及無線網路應用於農業之研究」為例，台灣發展現況」的整體政策部分，涉嫌抄經濟部網站技術處新聞稿，陳駿季說，農委會查證結果，子報告「一、整體政策」部分共781字，雖段落順序與經濟部新聞稿不同，但「文字內容基本上一模一樣」，有600字相同，且未列入參考文獻，會讓人誤以為是原創內容。

▲陳駿季說，農委會查證結果，子報告「一、整體政策」部分共781字，雖段落順序與經濟部新聞稿不同，但有600字相同，且未列入參考文獻。（圖／農委會提供）
▲陳駿季說，農委會查證結果，子報告「一、整體政策」部分共781字，雖段落順序與經濟部新聞稿不同，但有600字相同，且未列入參考文獻。（圖／農委會提供）
陳駿季再舉例，以98年第一份子報告【98年隨選視訊系統應用於農業資訊傳播之規劃】來看，外界認為報告第肆章「國內IPTV發展現況」使用工研院報告描述的5種服務內容，農委會比對結果為，3486字中，3408字都與工研院報告相同。

相同的3408字內容包含「一、中華電信MOD」，使用629字、「二、互動王視訊科技DFC」，使用771字、「三、webs-tv 寬頻電視」，使用604字、「四、東森集團數位電視」，使用610字、「五、年代電通I’m TV」，使用794字。

▲相同的3408字內容包含「一、中華電信MOD」，使用629字、「二、互動王視訊科技DFC」，使用771字、「三、webs-tv 寬頻電視」，使用604字、「四、東森集團數位電視」，使用610字、「五、年代電通I’m TV」，使用794字。（圖／農委會提供）
▲相同的3408字內容包含「一、中華電信MOD」，使用629字、「二、互動王視訊科技DFC」，使用771字、「三、webs-tv 寬頻電視」，使用604字、「四、東森集團數位電視」，使用610字、「五、年代電通I’m TV」，使用794字。 （圖／農委會提供）
對外界認為，工研院報告的參考資料有50個參考條目，疑似被計畫執行團隊複製貼上，順序未改，農委會比對結果為子報告參考文獻條目共計63條，其中51條使用工研院報告參考文獻條目1至51；子報告參考文獻共1678字，其中1075字，與工研院報告相同。

▲農委會比對結果為子報告參考文獻條目共計63條，其中51條使用工研院報告參考文獻條目1至51；子報告參考文獻共1678字，其中1075字，與工研院報告相同。（圖／農委會提供）
▲農委會比對結果為子報告參考文獻條目共計63條，其中51條使用工研院報告參考文獻條目1至51；子報告參考文獻共1678字，其中1075字，與工研院報告相同。（圖／農委會提供）
另農委會採用與國衛院、國教院、國立臺灣大學及大部分醫學中心相同的比對工具iThenticate®進行3年間宏碁公司交付的21篇子報告全文比對，全文比對系統範圍包括學術期刋、網頁資料及博碩士論文，比對包括96年7篇國外農業科技發展現況研究報告、97年11篇國際資通訊科技應用報告、98年3篇國內農業科技發展規劃報告等21篇子報告。

在排除宏碁協助農委會發行的電子報及8月30日後媒體報導系統比對資料後，陳駿季公布比對結果，該比對工具所比對的21篇報告有程度不同重複情形，其中重複度高的計有6篇。

▲農委會全文比對重複度高的計有6篇，紅色與紫色等標示處為與其他已發表資料重複，不同顏色為不同資料庫，綠色標示處為研究人員自行撰寫部分。（圖／農委會提供）
 
▲農委會全文比對重複度高的計有6篇，紅色與紫色等標示處為與其他已發表資料重複，不同顏色為不同資料庫，綠色標示處為研究人員自行撰寫部分。（圖／農委會提供）
 
▲農委會全文比對重複度高的計有6篇，紅色與紫色等標示處為與其他已發表資料重複，不同顏色為不同資料庫，綠色標示處為研究人員自行撰寫部分。（圖／農委會提供）
 
▲農委會全文比對重複度高的計有6篇，紅色與紫色等標示處為與其他已發表資料重複，不同顏色為不同資料庫，綠色標示處為研究人員自行撰寫部分。（圖／農委會提供）
 
▲農委會全文比對重複度高的計有6篇，紅色與紫色等標示處為與其他已發表資料重複，不同顏色為不同資料庫，綠色標示處為研究人員自行撰寫部分。（圖／農委會提供）
 
▲農委會全文比對重複度高的計有6篇，紅色與紫色等標示處為與其他已發表資料重複，不同顏色為不同資料庫，綠色標示處為研究人員自行撰寫部分。（圖／農委會提供）
▲農委會全文比對重複度高的計有6篇，紅色與紫色等標示處為與其他已發表資料重複，不同顏色為不同資料庫，綠色標示處為研究人員自行撰寫部分。（圖／農委會提供）
針對比對結果，陳駿季表示，農委會已於今日上午正式行文宏碁公司及計畫主持人張善政，請其就疑義事項於9月30日前提出書面說明，農委會也已啟動疑似侵權案件處理程序，等當事人就待釐清事項提供書面說明後，將依處理流程進行，彙整研判是否有侵權之虞，若無就結案，若有將進入複審，籌組專案會議，半數專家將為外部專家，等結果確認進行後續處置。

針對6篇重複度高該如何定義，陳駿季解釋，重複度高低會依據比對條件不同，本次審查採用標準是連續40個英文字詞，相當於50個中文或是兩行半中文為條件，有5篇文章重複度超過40%、1篇超過27%，陳認為，每個人撰寫文章語法邏輯都不相同，若使用自己的語法與邏輯，不太可能會有兩行半文字完全相同，已經將比對結果提供給宏碁，請宏碁說明

被問及是否已涉及抄襲，陳駿季說「我們不用抄襲這個字眼」，後續是否達到侵權還要進行複審等程序確認，至於若宏碁與張善政未有回應該怎麼辦，陳駿季則說不做假設性的回答，而結案出爐時間尚無法確定。

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