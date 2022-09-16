張善政案初步調查「6篇重複度高」！農委會曝證據一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳駿季表示，農委會科技計畫的研究報告，須依「行政院農業委員會暨所屬機關科技計畫研提與管理作業規範」，以科技或學術期刊論文方式撰寫，目的是確認計畫執行團隊的結果與其他人的研究結果不同。
陳駿季說明，農委會本次檢視原則為報告與其他文件是否有相同文字、圖表、使用該文字、圖表是否標示出處，引述內容是否標註對應的參考文獻、是否標註引述來源。陳駿季指出，目前處理進度是檢視外界提出疑義資料，全文檢視委辦計畫研究報告，確認有待釐清事項，讓受委託單位、計畫主持人書面說明。
針對外界提出97年及98年研究報告共計23項疑義，包含97年19項、98年4項，農委會人工比對結果發現，23項都完全沒有標註引述來源，引用內容部分未列參考文獻，確實有報告內文與參考文獻或資料來源使用相同文字圖表等樣態。
以97年第二份子報告「WiMAX及無線網路應用於農業之研究」為例，台灣發展現況」的整體政策部分，涉嫌抄經濟部網站技術處新聞稿，陳駿季說，農委會查證結果，子報告「一、整體政策」部分共781字，雖段落順序與經濟部新聞稿不同，但「文字內容基本上一模一樣」，有600字相同，且未列入參考文獻，會讓人誤以為是原創內容。
陳駿季再舉例，以98年第一份子報告【98年隨選視訊系統應用於農業資訊傳播之規劃】來看，外界認為報告第肆章「國內IPTV發展現況」使用工研院報告描述的5種服務內容，農委會比對結果為，3486字中，3408字都與工研院報告相同。
相同的3408字內容包含「一、中華電信MOD」，使用629字、「二、互動王視訊科技DFC」，使用771字、「三、webs-tv 寬頻電視」，使用604字、「四、東森集團數位電視」，使用610字、「五、年代電通I’m TV」，使用794字。
對外界認為，工研院報告的參考資料有50個參考條目，疑似被計畫執行團隊複製貼上，順序未改，農委會比對結果為子報告參考文獻條目共計63條，其中51條使用工研院報告參考文獻條目1至51；子報告參考文獻共1678字，其中1075字，與工研院報告相同。
另農委會採用與國衛院、國教院、國立臺灣大學及大部分醫學中心相同的比對工具iThenticate®進行3年間宏碁公司交付的21篇子報告全文比對，全文比對系統範圍包括學術期刋、網頁資料及博碩士論文，比對包括96年7篇國外農業科技發展現況研究報告、97年11篇國際資通訊科技應用報告、98年3篇國內農業科技發展規劃報告等21篇子報告。
在排除宏碁協助農委會發行的電子報及8月30日後媒體報導系統比對資料後，陳駿季公布比對結果，該比對工具所比對的21篇報告有程度不同重複情形，其中重複度高的計有6篇。
針對比對結果，陳駿季表示，農委會已於今日上午正式行文宏碁公司及計畫主持人張善政，請其就疑義事項於9月30日前提出書面說明，農委會也已啟動疑似侵權案件處理程序，等當事人就待釐清事項提供書面說明後，將依處理流程進行，彙整研判是否有侵權之虞，若無就結案，若有將進入複審，籌組專案會議，半數專家將為外部專家，等結果確認進行後續處置。
針對6篇重複度高該如何定義，陳駿季解釋，重複度高低會依據比對條件不同，本次審查採用標準是連續40個英文字詞，相當於50個中文或是兩行半中文為條件，有5篇文章重複度超過40%、1篇超過27%，陳認為，每個人撰寫文章語法邏輯都不相同，若使用自己的語法與邏輯，不太可能會有兩行半文字完全相同，已經將比對結果提供給宏碁，請宏碁說明
被問及是否已涉及抄襲，陳駿季說「我們不用抄襲這個字眼」，後續是否達到侵權還要進行複審等程序確認，至於若宏碁與張善政未有回應該怎麼辦，陳駿季則說不做假設性的回答，而結案出爐時間尚無法確定。