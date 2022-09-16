iPhone 14開賣就跳水？現貨「降價千元」 128GB降幅最高
首波iPhone 14系列今（16）日在全台首賣，包含iPhone 14、iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max共三款新機，至於螢幕較大、6.7吋的iPhone 14 Plus，則要等到10月7日才會正式銷售。在iPhone 14開賣首日，除了好市多爆出賣價比官網便宜，通路也無預警降價。傑昇通信指出，以往新機價格在開賣首周不易起伏，不過業者針對到貨量相當充足的iPhone 14，開賣首日就祭出現貨再折1千元的優惠，且沒預購也能直接買到現貨。
從電信業者、各通路平台預購情況反應，今年推出新色的iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max深受果粉喜愛，儲存容量也以256GB為主流。傑昇通信表示，以現階段到貨的三個機型來說，各容量都很平均，然而iPhone 14 Pro以上機型預購人數眾多，因此很難在開賣首日買到現貨，反而iPhone 14各容量備貨量相對齊全。
傑昇通信分析，以門市iPhone 14新機開賣狀況來看，根據過往的銷售經驗，新機上市約一、兩周以後，價格才會依實際銷售現況有所波動，不過這次貨源相當充足的iPhone 14，在開賣第一天就喊出空機再降1千元的優惠，尤其iPhone 14 128GB降幅4%為最高，顯見當商品處於消費者不用排隊也能輕易入手的條件下，通路便會開出比建議售價再低的價格吸引客群。
不過預購狀況最出色的iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max，今天開賣首日各通路、平台反應十分熱烈，相繼開出紅盤，尤其是iPhone 14 Pro買氣最旺，估計再來恐面臨缺貨超過一個月以上的窘境，預期不想等待的消費者會轉向購買iPhone 14 Pro Max，進而造成旗艦機型缺貨、等待期長，價格也難有調降空間。
目前大螢幕6.7吋的iPhone 14 Plus尚在預購階段，對於喜歡用大螢幕、又不想花大錢買旗艦機種的果粉，iPhone 14 Plus仍是換機首選。傑昇通信提到，比較讓人意外的是iPhone 14新機發表僅一周，iPhone 13 Pro以上的旗艦機型幾乎已全台缺貨，僅剩iPhone 13及少量iPhone 13 mini流通，以同樣熱銷的iPhone 13 128GB來看，與新機價差4710元，也有機會再催出換機潮。