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在地人帶路「台南的100種生活」要讓你更黏台南

▲台南市長黃偉哲也親自拍攝「台南的100種生活」洗頭篇，與東來理髮廳七仙女合影（圖／台南市觀旅局提供）
▲台南市長黃偉哲也親自拍攝「台南的100種生活」洗頭篇，與東來理髮廳七仙女合影（圖／台南市觀旅局提供）

記者林怡孜/台南報導

2022-09-16 16:25:28

台南的魅力總是吸引遊客一訪再訪，黏著度之高，堪為全台之冠。台南市觀旅局與台南市市場處合作策畫一系列「台南的100種生活」宣傳影片，以充滿濃厚人情味、歷史建築等府城風情，帶領大家以在地人的角度探索台南府城之美。將台南旅遊景點與市場米其林美食藉由影音內容的傳達，讓國內外遊客充分了解台南的無比魅力。今(16)日記者會台南市長黃偉哲與大家分享「台南的100種生活」洗頭篇、「市場米其林週記」保安市場兩部影片，透過影片傳遞台南生活的各種面貌，真實呈現屬於台南在地的故事與人情味。

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▲影片主持人謝小五表示，台南人的日常就是這麼得天獨厚，希望藉由影片讓更多人體會台南的美好（圖／記者林怡孜攝，2022,09,16）
▲影片主持人謝小五表示，台南人的日常就是這麼得天獨厚，希望藉由影片讓更多人體會台南的美好（圖／記者林怡孜攝，2022,09,16）

黃偉哲表示，有人說台南的美食很邪惡，會讓人忍不住上癮，一吃再吃，但其實台南除了美食外還有豐富的文化底蘊及觀光資源，舉凡建築、設計、文學、生活品味等皆值得令人細細品嚐。愛上台南可以有幾百種理由，來台南玩更是有百百種體驗的方式，這次以台南在地生活為出發點的宣傳影片，希望帶領大家看見這個城市最深最動人的溫暖與記憶。他也親自體驗台南洗頭文化，黃偉哲表示每日行程滿檔，疲憊的身體經過洗頭放鬆紓壓後，又能精神奕奕的面對挑戰。


台南市觀旅局局長郭貞慧表示，本次「台南的100種生活」系列旅遊影片共拍攝9集，「市場米其林週記」影片也有9集，目前陸續發布中，期許透過一系列的影片，讓國內外遊客更能體會台南的美好。影片主持人謝小五表示，台南的100種生活想要表現的是台南人得天獨厚的生活方式，早晨的一碗牛肉湯、午睡過後洗個頭、小店喝杯咖啡，吃完晚餐，午夜12點酒吧對面的甜湯還開著，點一碗八寶湯暖味又暖心，這就是台南人的生活。影片將最精華的部分剪成18支，每週三及週五固定上架新影片，請大家密切注意YouTube「台南100種生活」頻道。

　　

台南市議員林燕祝今日質詢時對於「台南100種生活」一詞表達是否有抄襲之嫌？台南市觀旅局發出澄清稿表示，100種生活靈感來自於台南知名歌手盧廣仲在2008年發行的專輯作品，盧廣仲發布專輯之後，100種生活就廣為各式臉書、部落格做為創作運用，並無版權問題。


　

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