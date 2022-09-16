在地人帶路「台南的100種生活」要讓你更黏台南

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黃偉哲表示，有人說台南的美食很邪惡，會讓人忍不住上癮，一吃再吃，但其實台南除了美食外還有豐富的文化底蘊及觀光資源，舉凡建築、設計、文學、生活品味等皆值得令人細細品嚐。愛上台南可以有幾百種理由，來台南玩更是有百百種體驗的方式，這次以台南在地生活為出發點的宣傳影片，希望帶領大家看見這個城市最深最動人的溫暖與記憶。他也親自體驗台南洗頭文化，黃偉哲表示每日行程滿檔，疲憊的身體經過洗頭放鬆紓壓後，又能精神奕奕的面對挑戰。
台南市觀旅局局長郭貞慧表示，本次「台南的100種生活」系列旅遊影片共拍攝9集，「市場米其林週記」影片也有9集，目前陸續發布中，期許透過一系列的影片，讓國內外遊客更能體會台南的美好。影片主持人謝小五表示，台南的100種生活想要表現的是台南人得天獨厚的生活方式，早晨的一碗牛肉湯、午睡過後洗個頭、小店喝杯咖啡，吃完晚餐，午夜12點酒吧對面的甜湯還開著，點一碗八寶湯暖味又暖心，這就是台南人的生活。影片將最精華的部分剪成18支，每週三及週五固定上架新影片，請大家密切注意YouTube「台南100種生活」頻道。
台南市議員林燕祝今日質詢時對於「台南100種生活」一詞表達是否有抄襲之嫌？台南市觀旅局發出澄清稿表示，100種生活靈感來自於台南知名歌手盧廣仲在2008年發行的專輯作品，盧廣仲發布專輯之後，100種生活就廣為各式臉書、部落格做為創作運用，並無版權問題。