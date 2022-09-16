在地人帶路「台南的100種生活」要讓你更黏台南

台南的魅力總是吸引遊客一訪再訪，黏著度之高，堪為全台之冠。台南市觀旅局與台南市市場處合作策畫一系列「台南的 100 種生活」宣傳影片，以充滿濃厚人情味、歷史建築等府城風情，帶領大家以在地人的角度探索台南府城之美。將台南旅遊景點與市場米其林美食藉由影音內容的傳達，讓國內外遊客充分了解台南的無比魅力。今 (16) 日記者會台南市長黃偉哲與大家分享「台南的 100 種生活」洗頭篇、「市場米其林週記」保安市場兩部影片，透過影片傳遞台南生活的各種面貌，真實呈現屬於台南在地的故事與人情味。

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▲影片主持人謝小五表示，台南人的日常就是這麼得天獨厚，希望藉由影片讓更多人體會台南的美好（圖／記者林怡孜攝，2022,09,16）

黃偉哲表示，有人說台南的美食很邪惡，會讓人忍不住上癮，一吃再吃，但其實台南除了美食外還有豐富的文化底蘊及觀光資源，舉凡建築、設計、文學、生活品味等皆值得令人細細品嚐。愛上台南可以有幾百種理由，來台南玩更是有百百種體驗的方式，這次以台南在地生活為出發點的宣傳影片，希望帶領大家看見這個城市最深最動人的溫暖與記憶。他也親自體驗台南洗頭文化，黃偉哲表示每日行程滿檔，疲憊的身體經過洗頭放鬆紓壓後，又能精神奕奕的面對挑戰。

台南市觀旅局局長郭貞慧表示，本次「台南的 100 種生活」系列旅遊影片共拍攝 9 集，「市場米其林週記」影片也有 9 集，目前陸續發布中，期許透過一系列的影片，讓國內外遊客更能體會台南的美好。影片主持人謝小五表示，台南的 100 種生活想要表現的是台南人得天獨厚的生活方式，早晨的一碗牛肉湯、午睡過後洗個頭、小店喝杯咖啡，吃完晚餐，午夜 12 點酒吧對面的甜湯還開著，點一碗八寶湯暖味又暖心，這就是台南人的生活。影片將最精華的部分剪成 18 支，每週三及週五固定上架新影片，請大家密切注意 YouTube 「台南 100 種生活」頻道。