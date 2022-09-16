影／去越南做醫美！台灣網紅揭秘親身體驗

在台灣有越來越年輕男生和女生開始認真精進容貌，有些人會飛到韓國做醫美，而長期旅居越南的網紅強尼，則以自身經驗，帶大家體驗越南醫美的真實面貌。越南強尼在影片中強調，自己是找合法且有證照的醫美診所，不會冒任何有毀壞自己容顏的風險。
強尼解釋，自己身邊蠻多越南的漂亮小姊姊們都會去診所略微整形或保養，因此他也想去體驗看看。強尼這次體驗的是水光針，即把保養品打入真皮層，臉就會看起來更水亮和透明感。越南強尼笑著說，自己很怕痛，所以就算是醫美，也只敢選擇比較不會痛的選項。他這次體驗的是法國的「菲洛嘉香奈兒」，它主要的作用是「補水」、「亮膚」和「清潔」。接著便是強尼施作的畫面，可以看到院長親自打針，有上百根針，強尼還流淚了，不過院長幫強尼擦掉眼淚。術後強尼也進行高保濕的臉部管理。
強尼指出，這次水光針療程原價是600萬越南盾（約等同於新台幣7200元），他覺得非常值得。總共171針打在臉上效果很不錯，推薦大家如果想做醫美，以後還可以考慮越南。強尼畢業於國立台北大學，現在在越南已6年，正在享受外派生活。深耕越南多年，目前正在做越南胡志明市，河內等各處旅遊、經濟、不動產、股票投資、外派工作分享。
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