夜奔李杏香閨！温昇豪親曝「老婆都知情」 高EQ回應了
温昇豪與女星李杏合作《茶金》熟識，日前被拍到一起進出酒吧，離開時也搭同台計程車，舉止相當曖昧。今（16）日温昇豪出席「2022世界民族影展」記者會，被問到此事，他也用高EQ方式回應：「越避越有貓膩，你就沒事就是沒事。」
温昇豪日前被拍到與女星李杏，一同進出酒吧，離開時也搭同台計程車，女方還疑似靠在温昇豪肩上，舉止相當曖昧。對此，他今天出席「2022世界民族電影節活動」時，被問到與李杏傳出緋聞，會不會感到困擾？他也展現高EQ回應：「完全不會，因為這就是一個工作的現狀，每個人都有需要，我也是覺得他們很辛苦，拍我也是他們要餬口飯吃，我以前當記者我也知道，每個人都有工作需求，在一個合理的範圍內，作為一個公眾人物被寫是OK的，但也請關注我們正在努力的事情。」
至於被問到老婆看到新聞後的反應，温昇豪也表示：「我老婆是老闆、公司負責人，我做什麼事都要跟他報告。」而一旁的導演葉天倫也說道：「我覺得這都很正常的啦，都要跟編劇開會呀，開到幾點半夜，那都是很基本的時間。」之後會不會與李杏劃清界線避嫌？温昇豪則說：「越避越有貓膩，就沒事就是沒事，這沒什麼好避。」
「2022世界民族電影節」今年將播映17部電影，片單分為「名門望族－民族大觀」、「新心相印－印太亞洲」、「大敵當前－世界局勢」及「薪火燎原－民族新勢力」等4大主題，並將自今（16）日起展開為期10天的電影欣賞與活動。觀眾可至臺北華山電影館、臺中新光影城、高雄市電影館以及新北國家影視聽中心四地，免費欣賞總共57場的電影，透過大銀幕感受來自全世界20多個民族不同的精彩故事與文化。電影節索票資訊請洽官方臉書查詢。