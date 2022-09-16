光寶科起家厝中和數位大樓動土　聚焦高端挹注創新量能

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光寶科宋明峰董事長表示，公司從中和發跡，在此奠定了全球版圖的基礎。建一路辦公處是光寶的起家厝，更是眾多光寶同仁紮根、成長的地方。光寶科走過47個年頭，歷經科技業更迭與典範移轉，公司始終以務實歷練、深厚實力，於全球電子產業鏈扮演關鍵樞紐。
宋明峰指出，光寶不斷面對變局、勇於挑戰的歷程，也象徵了台灣產業充滿彈性與韌性的不屈個性。期盼藉由中和起家厝的都更，除了提供同仁嶄新的優質辦公環境外，並打造先進的全球研發中心，積極發展高附加價值關鍵技術與產品，再次帶動台灣創新與整體產業競爭力向上提升。
光寶科近半個世紀以來持續創新突破，成為光、電領域的領導大廠，近年積極布局雲端運算、光電半導體、汽車電子、5G、AIoT 等高端領域，協助全球客戶發展光電節能與智慧科技的創新及應用。光寶中和數位大樓未來將以這些領域作為研發重點，透過緊密結合在地人才、產業資源，串聯全球各地研發中心與製造基地的資源與能量，帶動供應鏈夥伴進行跨領域技術整合，立足台灣，放眼全球，延續拓展全球事業版圖。
透過新北市政府的都更計畫，光寶的起家厝未來將成為先進的數位科技大樓，並落實節能永續的企業承諾，不僅將致力研發綠色節能的技術與產品，更將以符合綠建築LEED標章、「鑽石級」綠建築及「黃金級」智慧建築標準打造高規格大樓，讓光寶同仁能擁有一個兼具科技與環保的辦公環境。建築物沿街也將留設人行步道並提高綠化設計，期許對於新北市工業區市容翻新與城市美學上，帶來正面助益。