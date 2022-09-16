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光寶科起家厝中和數位大樓動土　聚焦高端挹注創新量能

▲光寶科今（16）日舉行中和數位大樓開工動土典禮。圖右為光寶科創辦人宋恭源、圖左為光寶科董事長宋明峰。（圖／光寶科提供）
▲光寶科今（16）日舉行中和數位大樓開工動土典禮。圖右為光寶科創辦人宋恭源、圖左為光寶科董事長宋明峰。（圖／光寶科提供）

記者許家禎／台北報導

2022-09-16 17:48:50

光寶科今（16）日舉行中和數位大樓開工動土典禮，透過都更重建，光寶科中和數位大樓未來將成為先進的研發中心，擴大在光電半導體、雲端和資料中心電源產品、車用電子和5G相關領域的研發。新大樓預計於2025年完工，以兼具科技與環保的智慧建築、綠建築標準打造，面積將增加近萬坪的空間，可容納員工數將增加50%，預計可提供新北市2000個優質工作機會、創造1800億的產值。

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光寶科中和數位大樓動土典禮由光寶科董事長宋明峰、光寶科創辦人暨光寶集團董事長宋恭源、光寶科技總經理邱森彬、新北市副市長陳純敬、千瑞營造董事長黃志桐與蕭家福建築師共同持鏟動土，啟動開工動土儀式。

光寶科宋明峰董事長表示，公司從中和發跡，在此奠定了全球版圖的基礎。建一路辦公處是光寶的起家厝，更是眾多光寶同仁紮根、成長的地方。光寶科走過47個年頭，歷經科技業更迭與典範移轉，公司始終以務實歷練、深厚實力，於全球電子產業鏈扮演關鍵樞紐。

宋明峰指出，光寶不斷面對變局、勇於挑戰的歷程，也象徵了台灣產業充滿彈性與韌性的不屈個性。期盼藉由中和起家厝的都更，除了提供同仁嶄新的優質辦公環境外，並打造先進的全球研發中心，積極發展高附加價值關鍵技術與產品，再次帶動台灣創新與整體產業競爭力向上提升。

光寶科近半個世紀以來持續創新突破，成為光、電領域的領導大廠，近年積極布局雲端運算、光電半導體、汽車電子、5G、AIoT 等高端領域，協助全球客戶發展光電節能與智慧科技的創新及應用。光寶中和數位大樓未來將以這些領域作為研發重點，透過緊密結合在地人才、產業資源，串聯全球各地研發中心與製造基地的資源與能量，帶動供應鏈夥伴進行跨領域技術整合，立足台灣，放眼全球，延續拓展全球事業版圖。

透過新北市政府的都更計畫，光寶的起家厝未來將成為先進的數位科技大樓，並落實節能永續的企業承諾，不僅將致力研發綠色節能的技術與產品，更將以符合綠建築LEED標章、「鑽石級」綠建築及「黃金級」智慧建築標準打造高規格大樓，讓光寶同仁能擁有一個兼具科技與環保的辦公環境。建築物沿街也將留設人行步道並提高綠化設計，期許對於新北市工業區市容翻新與城市美學上，帶來正面助益。


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