陳麗娜退黨再爆爭議　綠營選將按鈴申告詐欺

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蘇致榮指出，今天要告發陳麗娜的事情有三個重點，首先，陳麗娜是欺騙公務人員，這種做法有使公務人員登載不實，讓公務員在選舉公報上有登載不實的疑慮。接著，蘇致榮認為，陳麗娜是騙國民黨，先拿到拿國民黨的推薦書立即退黨，把國民黨「踢一邊」。最後，蘇致榮表示，陳麗娜是騙選民；她明知政黨推薦在政黨標示上仍是國民黨，但登記後退黨，是意圖騙取婦女保障名額。
蘇致榮也強調，雖然陳麗娜聲稱退黨，但是選舉公報上標記的還是國民黨，陳麗娜要向選民解釋。另沒經過初選，政黨推薦書當初到底是怎麼來的？怎麼從國民黨高雄市黨部拿到政黨推薦書，應該要對外說清楚講明白。蘇致榮質疑，除了陳麗娜之外，一個把初選當成兒戲、違反民主體制的政黨，讓人非常哭笑不得；一個糟踏新人、糟踏年輕人的政黨，國民黨更是完全不值得民眾去支持。
黃彥毓表示，依《選罷法》的規定，選舉公報上的政黨推薦，只有政黨能撤回，陳麗娜卻一開始說沒用國民黨身份，結果後來她退黨，又再說要撤銷國民黨的政黨登記，邏輯完全不正確，資深的議員怎麼可能會連法條都看不懂，根本是「一騙再騙」。
黃彥毓也指出，選舉公報上，陳麗娜的黨籍仍是國民黨，與陳麗娜同樣是前鎮小港選區的黃彥毓更說明，國民黨在前鎮小港區初選原本提名三人，陳麗娜突襲登記參選後國民黨選票從三人變成四人共享，導致同黨新人選票要再被瓜分，實在替同選區同樣是新人的陳識明感到無奈。
黃顏毓質疑，陳麗娜說自己是被國民黨徵召，隨後又改口是個人自願出來參選，那陳麗娜是如何取得政黨推薦信的？連國民黨地方、中央黨部都講不清楚，完全是一起「羅生門」，破壞初選制度不全力支持初選出線的陳識明就算了，更把初選當成兒戲，可見國民黨初選自始自終都是玩假的，一個糟踏新人、糟踏年輕人的政黨，實在是讓人哭笑不得，選民的眼睛是雪亮的，值不值得民眾去支持這種違反民主體制的政黨，相信大家心裡有數！