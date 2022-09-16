陳麗娜退黨再爆爭議　綠營選將按鈴申告詐欺

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▲民進黨高雄市議員候選人蘇致榮、黃彥毓今天上午到高雄地檢署按鈴告發陳麗娜詐欺並要求她退選負責。(圖/邁盟提供)

蘇致榮指出，今天要告發陳麗娜的事情有三個重點，首先，陳麗娜是欺騙公務人員，這種做法有使公務人員登載不實，讓公務員在選舉公報上有登載不實的疑慮。接

著，蘇致榮認為，陳麗娜是騙國民黨，先拿到拿國民黨的推薦書立即退黨，把國民黨「踢一邊」。最後，蘇致榮表示，陳麗娜是騙選民；她明知政黨推薦在政黨標示上仍是國民黨，但登記後退黨，是意圖騙取婦女保障名額。

蘇致榮也強調，雖然陳麗娜聲稱退黨，但是選舉公報上標記的還是國民黨，陳麗娜要向選民解釋。另沒經過初選，政黨推薦書當初到底是怎麼來的？怎麼從國民黨高雄市黨部拿到政黨推薦書，應該要對外說清楚講明白。

蘇致榮質疑，除了陳麗娜之外，一個把初選當成兒戲、違反民主體制的政黨，讓人非常哭笑不得；一個糟踏新人、糟踏年輕人的政黨，國民黨更是完全不值得民眾去支持。

黃彥毓表示，依《選罷法》的規定，選舉公報上的政黨推薦，只有政黨能撤回，陳麗娜卻一開始說沒用國民黨身份，結果後來她退黨，又再說要撤銷國民黨的政黨登記，邏輯完全不正確，資深的議員怎麼可能會連法條都看不懂，根本是「一騙再騙」。

黃彥毓也指出，選舉公報上，陳麗娜的黨籍仍是國民黨，與陳麗娜同樣是前鎮小港選區的黃彥毓更說明，國民黨在前鎮小港區初選原本提名三人，陳麗娜突襲登記參選後國民黨選票從三人變成四人共享，導致同黨新人選票要再被瓜分，實在替同選區同樣是新人的陳識明感到無奈。