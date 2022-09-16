全球智慧醫院評比出爐　臺中榮總兩岸三地唯一入選

「Newsweek」是國際知名媒體，「Statista」則是全球重要數據資料庫，二大機構聯合進行的2023年全球智慧醫院評比，日前答案揭曉，台中榮總不僅是臺灣唯一入榜醫院，也是兩岸三地唯一上榜的醫院。台中榮總院長陳適安表示，臺灣資通訊能力國際知名，如今臺中榮總受到全球智慧醫院評比肯定，除了臺中榮總的努力，也代表國內資通訊產業與醫療成功結合，令人鼓舞。





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數位醫療是全球醫療趨勢，因此Statista和新聞週刊在全球28個國家中，選出300家領先醫院，作為推動數位醫療智慧發展之動力。第一名是美國梅約診所、第二名是美國波士頓馬薩諸塞州綜合醫院，第三名是美國約翰霍普金斯醫院，首次參與評比的臺中榮總，本次名列254名。陳適安表示，智慧醫院透過先進的資通訊技術結合醫療，不僅可改善醫院服務流程與效率，還可以幫助推動預防醫療、提高生活品質等健康目標。











臺中榮總表示，2023年全球智慧醫院評比，是評量是由去年8月17日到今年8月17日全球醫院的表現。排名順序是基於以下三個步驟：一、國際在線調查：由具有智慧醫院知識的醫院管理人員和醫療保健專業人員推薦全球領先的智能醫院。二、國際醫院調查：醫院對醫院數位技術的實施和使用進行系統評估，並由首席資訊人員或高級管理層進行了驗證。三、對被提名的醫院進個案研究，作為對該醫院成就的驗證。











陳適安院長表示，參與醫院可呈現自評與智慧醫院相關的類別，共有5大類別，分別是電子功能、遠距醫療、數位影像、人工智慧和自動化技術等。並於今年6至7月期間進行調查，收集超過4千張智慧醫院的選票，根據推薦數量計算每家醫院評分，較特殊的是國際建議的權重高於國家建議，讓整體評比更具國際化。











臺灣智慧醫療聯盟總計畫召集人陳適安表示，智慧醫院一直是科技部和衛福部共同努力的重點，臺中榮總投入相當多的資源，歷任院長打好基礎，於2015年及2019年皆獲得智慧醫院標章，是全國19家醫學中心唯一兩度獲得標章。











陳適安表示，隨著資訊科技與醫療的結合，智慧醫院發展不僅是醫療趨勢，更是幫助國民促進健康、增加病患福祉所必備。



