台灣首廟天壇頒清寒獎學金28載不間斷 回饋社會不遺餘力
台灣首廟天壇今（16）日頒發111年度清寒獎學金予119所學校（高中28所、國中32所、國小59所），共有943名學生受惠，金額合計346萬7,000元。天壇持續捐助清寒優秀學生，連續28載不間斷。台南市政府副秘書長王揚智及教育局副局長吳國珉均出席頒獎典禮，代表市長黃偉哲致頒感謝狀肯定天壇的仁風義舉，希望公私協力合作提攜優秀學子的善循環能持續綿延不絕。
天壇董事長徐國潤與各界貴賓將獎學金逐一發給943位清寒學子，徐國潤並特別給予學子勉勵與祝福，提醒學子們雖身處逆境仍須秉持積極樂觀及力爭上游的精神，日後更需努力向學，學有所成當回饋地方。
王揚智表示，感謝天壇重視清寒弱勢學子，每年的清寒獎助學金讓弱勢家庭不用擔心學費問題，讓學生能無後顧之憂地安心上學，受惠學子不計其數。他也期勉受獎學生時刻抱持點滴在心頭的感恩之心，懂得惜福及飲水思源的道理，未來學有所成後延續社會各界的愛心及善心，持續回饋社會並幫助更多的弱勢學生，將小愛化為大愛，讓善意的循環不斷傳承下去。
台灣首廟天壇自民國84年起，每年舉辦清寒優秀學生頒獎典禮，今年已邁入第28年，每年捐贈家境困頓學子獎助學金達300多萬，鼓勵成績優異的弱勢學子於困境中力爭上游的精神。天壇長期辦理社會公益，除捐獻善款作台南市就學子女的獎學金外，亦長期固定捐助社會局新臺幣200萬善款照顧弱勢家庭，並辦理自強戶慰問金發放工作，今年因應國內疫情升溫，天壇更協助台南市政府防疫工作，捐助快篩劑、N95口罩、防疫隔板、紫外線殺菌機…等物資予台南市作為公益發放使用，以實際行動共同照顧弱勢。