台灣首廟天壇頒清寒獎學金28載不間斷 回饋社會不遺餘力

台灣首廟天壇今（ 16 ）日頒發 111 年度清寒獎學金予 119 所學校（高中 28 所、國中 32 所、國小 59 所），共有 943 名學生受惠，金額合計 346 萬 7,000 元。天壇持續捐助清寒優秀學生，連續 28 載不間斷。台南市政府副秘書長王揚智及教育局副局長吳國珉均出席頒獎典禮，代表市長黃偉哲致頒感謝狀肯定天壇的仁風義舉，希望公私協力合作提攜優秀學子的善循環能持續綿延不絕。

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▲台南市政府副秘書長王揚智(左)代表市長黃偉哲致頒感謝狀肯定天壇仁風義舉，由天壇董事長徐國潤代表接受（圖／記者林怡孜攝，2022,09,16）

天壇董事長徐國潤與各界貴賓將獎學金逐一發給 943 位清寒學子，徐國潤並特別給予學子勉勵與祝福，提醒學子們雖身處逆境仍須秉持積極樂觀及力爭上游的精神，日後更需努力向學，學有所成當回饋地方。

王揚智表示，感謝天壇重視清寒弱勢學子，每年的清寒獎助學金讓弱勢家庭不用擔心學費問題，讓學生能無後顧之憂地安心上學，受惠學子不計其數。他也期勉受獎學生時刻抱持點滴在心頭的感恩之心，懂得惜福及飲水思源的道理，未來學有所成後延續社會各界的愛心及善心，持續回饋社會並幫助更多的弱勢學生，將小愛化為大愛，讓善意的循環不斷傳承下去。