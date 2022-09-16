陳麗娜選舉「博歹筊」　黃偵琳呼籲國民黨新人齊抗威權

五連霸高雄市議員陳麗娜參戰年底市議員出爾反爾，引發黨內新人反彈，也讓他黨首次參選新人共慨。今（ 15 ）日上午繼民進黨新人組成的「邁盟」成員前往按鈴申告陳麗娜詐欺，左營楠梓市議員候選人黃偵琳更痛批，陳麗娜棧戀祿位，更以「爭取國民黨第二名婦保名額」的理由，「博歹筊」，非常符合國民黨傳統思維，但高雄民眾不是塑膠做的，對於出老千騙選票的民代絕不買帳。

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黃偵琳直接戳破陳麗娜「婦保說」謊言，並分析當初陳麗娜說要退選，支持自己的助理參選，該名助理也是一名年輕男性，如果當初通過初選的是陳麗娜助理，那她還會跳出來說要爭取國民黨第二席婦保名額嗎？國民黨身為百年大黨，近年來新舊斷層讓民眾對其失望，普遍認為國民黨是一個逐漸老化的政黨，陳麗娜在國民黨初選非嫡系新人勝出後，在登記最終日宣布參選，更坐實國民黨的轉型不過是口號，一個不會給新人機會的僵化政黨，又怎麼會得到民眾的支持及認同？

黃偵琳認為應該給陳麗娜最佳女演員獎項，陳麗娜早就知道選舉公報上還是會印上國民黨黨籍，所以以退為進、博取認同，一騙再騙，更用婦女保障這種一眼就看穿的謊言意圖繼續欺騙大家，司馬昭之心已人盡皆知。