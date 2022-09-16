睽違3年再登東京！「TAIWAN PLUS 2022台灣吉日」明登場

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謝長廷說，台灣許多展演團體近期都來到日本，但屬文總TAIWAN PLUS生活節最豐富、創新、陣容最大。
他提到，台日關係就像親兄弟一樣，有困難時都會相互協助，像疫情期間，日本支援疫苗、台灣則協助口罩，此次文總把最好、最具台灣味的活動，送給日本朋友，讓不少人感到台日交流恢復日常，甚至猜想代表國境馬上就要開放了，但他總是回答「一隻燕子飛來，不代表春天來了，但代表春天即將到來！」
文總副會長江春男表示，過去幾年，文總在蔡英文總統跟台灣民眾的支持下，持續辦了很多台日交流的活動，包括在台灣舉辦「奈良美智特展」、野老朝雄「連結展」和8月剛落幕的「台日水果夏祭」，下個月更邀請京都橘高校吹奏部在國慶典禮上演出，這些都是台日友好的最佳見證。
關於此次「TAIWAN PLUS 2022台灣吉日」，江春男指出，台灣吉日代表「疫情快過去，好日子快來了」，並象徵台日交流仍持續、還更加緊密；TAIWAN PLUS則代表台灣雖是島國，但擁有無限潛力，隨著世界局勢的變化，相信台灣與世界文化交流、在地文化的推廣都會更旺盛。
李介修提到，誠品於2019年9月跨出了華人圈，帶著逾50個台灣原生品牌一起來到日本東京，盼透過各種出版品、生活好物與活動，讓日本朋友認識、了解台灣文化與風情。今年很榮幸在誠品生活日本橋即將滿3週年之際，擔任TAIWAN PLUS 2022共同主辦方，特別於店內規劃設置TAIWAN PLUS專區，將2天的活動延續成1個月，邀請大眾明後天到上野公園參加主場活動，若覺得意猶未盡，10月7日以前可以到誠品生活日本橋延續TAIWAN PLUS生活節。
文總指出，2022「TAIWAN PLUS」生活節，主視覺邀請到設計師方序中操刀，融入台灣元素並將「吉」定調為可愛招福貓，宣傳影片更請到被日媒喻為「天才IT大臣」的數發展部長唐鳳客串演出；上野公園則由初耳/hatsumimi團隊協助策展，打造逾70組台灣品牌共同參與的市集活動，搭配由高雄流行音樂中心製作、邀請樂團滅火器等8組創作人登台的「台灣自由式」音樂演出。
文總指出，本屆「TAIWAN PLUS台灣吉日」將在明、後天於東京上野恩賜公園－噴水廣場從早上11點展至下午6點，逾70組台灣品牌的團隊將共襄盛舉，創下2018年開辦以來最盛大的規模，盼為台日疫後交流展望新局。