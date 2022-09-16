換機潮來襲！台灣大推動智慧循環　捐舊換新做公益

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台灣大總經理林之晨表示，台灣大哥大長期關懷偏鄉數位落差的問題，推動「數位苗圃」計畫免費提供弱勢學童上網，過程中發現很多偏鄉的孩子沒有平板等上網工具，在疫情期間無法參與線上學習，因此在2021年緊急啟動兩波「一人一平板、停課不停學」計畫，共募集2,257台全新平板給偏鄉孩童。今年我們特別結合循環經濟與公益捐贈，啟動「智慧循環 用愛再生」專案，鼓勵民眾在換新機時，捐出手中仍堪用的二手手機或平板，讓換新手機新平板更加理直氣壯，更增添愛的溫度。整新後送給偏鄉學童，延長智慧裝置的生命週期，縮短數位落差，讓換新機有了公益的理由。希望全民一起加入，創造愛與善的智慧循環。
而台灣大體育家族空手道選手辜雪芃及胡鑫，兩位都是出身偏鄉的原住民選手，對於弱勢族群面臨的數位落差更能感同身受，特別前往司馬庫斯探訪受助學生，同時拍攝宣傳影片，向外界傳達弱勢學童在數位學習的困境，替這些小朋友發聲。此外，辜雪芃及胡鑫也以實際行動捐出自己的二手手機，並邀請民眾熱情響應，希望集合眾人之力讓愛循環，幫助弱勢學童擁有更多翻轉人生的機會。辜雪芃與胡鑫慷慨捐出手機給弱勢學童，熱心公益令人感動，台灣大總經理林之晨特別加碼，將回贈新iPhone 14給兩位小選手，感謝她們的愛心。
台灣大基金會董事暨執行長劉麗惠表示，為了幫助更多弱勢學童，並推廣循環經濟的理念，特別推動「智慧循環 用愛再生」專案，與14家公益社團合作，盤點共有1,200台手機與平板的需求，希望募集堪用的手機或平板，整新後提供給需要的孩子。感謝協力夥伴點子行動科技的大力支持，除了捐贈100台整新平板外，也讓台灣大哥大基金會以公益價認購100台整新平板捐出，其餘1000台之需求希望社會大眾一同響應，創造愛與善的智慧循環！
點子行動科技執行長鄭宇哲表示，點子行動科技在2015年即以手機檢測與回收媒合服務，加入林之晨總經理所創辦的AppWorks，期間發現二手機回收除擁有商業價值外，同時也能發揮企業社會責任，讓被淘汰的設備再發揮價值，減少廢棄裝置對環境的衝擊。以手機醫生App起家的點子行動科技本次除了協助開發台灣大公益捐贈活動專用App，也主動捐贈100台整新平板，希望能號召更多人一同加入。
響應「智慧循環 用愛再生」計畫，民眾除了可以將手機或平板送到大灣大哥大直營門市，請門市人員協助檢測外，也可在家先行下載「手機醫生-公益版」APP，檢測線上學習重點功能。符合捐贈資格之裝置將被送至台灣大維修中心再次檢測、整新維修，最終可捐贈設備將附全新傳輸線與充電頭，捐贈給偏鄉弱勢學生。11月15日前成功捐贈者，台灣大將提供iPhone 14新機的抽獎機會，另外，捐贈者於9月15日至12月31日申辦台灣大指定專案，最高還可獲得momo幣4000元。隨著iPhone14上市，預期將有不少民眾將趁勢入手新機，民眾在購買新手機的同時，台灣大歡迎大眾可以捐贈舊機參與「智慧循環 用愛再生」活動，延長數位產品使用年限，將愛循環至偏鄉。活動詳情請見台灣大哥大基金會官網。