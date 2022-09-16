「2022年國慶焰火在嘉義」 縣府規畫16條熱門景點迎客

「 2022 國慶焰火在嘉義」已進入倒數中，嘉義縣政府為迎接來自各地的民眾一共規劃 16 條熱門景點旅遊，以慢旅主題呈現各路線特色，包含一日遊 3 條、二日遊 9 條、三日遊 4 條，分別從台 17 海線及人氣台 18 線各有特色，還要搶先打卡嘉義新景點「逐鹿文創園區」，就趁雙十連假來輕鬆解鎖嘉義之美。

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嘉義縣長翁章梁表示，睽違 18 年的國慶焰火今年重返嘉義，嘉義將給大家一場浪漫又享受的視覺饗宴！因為今年將有別以往，這次整合了多種媒介一起演出，絢麗焰火在優美的音樂裡綻放夜空，與唯美湖色上氣勢磅礡的水舞光雕相呼應，絕對是下半年最撼動人心的一場大秀，加上雙十有三天假期，邀請大家來賞焰火並順遊嘉義景點吃美食，跟著國慶官網 16 條主題旅遊，舊地重溫或探訪新景點、新路線，感受屬於嘉義的慢旅行。

嘉義縣因擁有獨一無二的天然環境和人文歷史，能讓身居城市的你不自覺放慢步伐，在旅遊中感受自然、在自然中感受自己。其中，山區以梅山 162 甲 166 、 169 台 18 、阿里山國家森林遊樂區、鄒族部落文化體驗、大埔曾文水庫觀光遊湖和季節限定的太興萬鷺朝鳳，能將嘉義的好山好水盡覽，尤其是阿里山千變萬化的天氣，從日出、雲海、夕陽、晚霞造就出一幅幅如畫般的美景，更是秋冬旅遊首選。

▲搭乘阿里山的小火車可將美景盡收眼底（圖／嘉義縣政府提供）

而海線的東石白水湖夕照則是攝影人四季都追拍的不敗景點，想吃鮮甜肥美的烤蚵烤魚就到東石漁人碼頭，想吃生猛海鮮就到布袋觀光魚市；一日遊的民眾也可以來新港吃老字號美食，到板陶窯和頂菜園拍照、 DIY 體驗，到新港香藝文化園區尋訪傳統技藝，或到民雄吃道地美食，依自己的步調享獨嘉視角。

文化觀光局長許有仁表示，有一隻台灣黑熊紅了！成功在網路引起話題的「逐鹿文創園區」將於 9 月 17 日正式開幕， 6 公尺高的龐然大熊就在園區內的「優格哇舒劇場」，耍帥扶牆的姿勢吸引民眾也跟著發揮創意搞怪合影，園區除了劇場能欣賞鄒族傳統歌舞表演，還有家屋導覽、部落風味餐及多樣好玩的 DIY ，是到阿里山必遊的一站，更豐富的旅遊資訊請看「慢遊嘉義」粉專。





