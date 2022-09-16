誠品日本橋「一緒に 台湾」 TAIWAN PLUS專區秀台灣文創
文化總會將在明、後2天，在東京恩賜公園舉辦「TAIWAN PLUS」生活節，此次以「台灣吉日」為主題，匯集流行音樂、傳統藝術、文化展演、地方政府、文創設計與農業等產業，逾70組台灣品牌共襄盛舉。誠品生活日本橋則特別在3週年慶期間舉辦「一緒に 台湾」，打造30米的「文學長廊」，並設置「TAIWAN PLUS」專區，讓意猶未盡的民眾，在10月7日以前都能到誠品生活日本橋感受「TAIWAN PLUS」生活節的氣氛。
誠品生活日本橋店長竹內朝子表示，「一緒に 台湾」除了打造30米「文學長廊」，另有33位台灣插畫家以「家」為出發的《Home Town Taiwan》台灣繪本插畫展、以「來自遠方的問候」為主題的20幅明信片作品《Messages from Taiwan》展，以及「台灣文化，產地直送！」，讓日本朋友能認識文總《Fountain 新活水》16期特選主題雜誌等3大展覽。
新活水雜誌總編輯黃麗群說，今年是《Fountain 新活水》復刊5周年，除了在台灣推出特展外，也延續主題，在「一緒に 台湾」做了特展的小型重現，選擇日本讀者會有興趣的主題，包括棒球、總統大選、台灣電影等，盼透過特選的雜誌主題，讓日本人更了解台灣文化。
竹內朝子說，「一緒に 台湾」特別在店內規劃設置「TAIWAN PLUS」專區，包括參與TAIWAN PLUS生活節市集展出的品牌商品、參與「台灣自由式」音樂演出的歌手專輯等，還辦理相關活動，如9月18日歌手吳汶芳演唱專場、新活水雜誌總編輯黃麗群與HANAKO雜誌編輯隊長西村由美的台日編輯對談講座，以及台灣麻豆文旦料理工坊等體驗等。
竹內朝子提到，「TAIWAN PLUS」專區除書籍、雜貨外，還有伴手禮特展，介紹台灣中秋節的送禮文化，展出台南麻豆文旦、餅乾等；並準備精美小禮送給參與「TAIWAN PLUS」生活節的民眾，只要民眾明後天到東京恩賜公園「TAIWAN PLUS」生活節拿到誠品生活日本橋傳單，就能持傳單回門市，獲得《Messages from Taiwan》展出的明信片作品。